ويتكوف يشكر مصر، ويطلب من حماس الوفاء بالالتزامات بعد إطلاق المرحلة الثانية من خطة غزة

18 حجم الخط

المرحلة الثانية من خطة غزة، أعلن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، مساء اليوم الأربعاء، إطلاق المرحلة الثانية من خطة ترامب في غزة.

بدء عملية نزع السلاح الكامل وإعادة الإعمار

قال ويتكوف وفق ما نقل موقع “بلومبرج”، إن المرحلة الثانية من خطة غزة، ترسخ لإدارة تكنوقراط فلسطينية انتقالية في القطاع، مشيرا إلى أن أمريكا تتوقع من حماس الوفاء الكامل بالتزاماتها، وتنتظر من الحركة إعادة جثمان الرهينة الأخير على الفور، وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة.

وأضاف ويتكوف: "المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة تشمل بدء عملية نزع السلاح الكامل وإعادة الإعمار"، لافتا إلي أن المرحلة الأولى من خطة السلام قدمت مساعدات إنسانية كبيرة وحافظت على وقف إطلاق النار.

وأكد المبعوث الأمريكي، ممتنون للغاية لـ مصر وتركيا وقطر، على جهود الوساطة التي لا غنى عنها والتي أسهمت في تحقيق كل هذا التقدم حتى الآن.

استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة

في غضون ذلك، قال بيان صادر عن اجتماع الفصائل والقوى الفلسطينية بالقاهرة: نثمن جهود مصر وقطر وتركيا على دعمها للشعب الفلسطيني وإنهاء معاناته بـ قطاع غزة.

وبحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، أكد بيان صادر عن اجتماع الفصائل والقوى الفلسطينية: تم عقد اجتماع لتوحيد الرؤية الوطنية الفلسطينية بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وتابع البيان الصادر عن اجتماع الفصائل والقوى الفلسطينية بالقاهرة: ندعو الوسطاء للضغط على إسرائيل للانسحاب من قطاع غزة واستعادة الهدوء وعودة الحياة إلى طبيعتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.