الأربعاء 14 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أمريكا تعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة غزة وسط تحركات سياسية وأمنية مكثفة

غزة، فيتو
غزة، فيتو
18 حجم الخط

خطة غزة، أعلنت الولايات المتحدة رسميًا إطلاق المرحلة الثانية من خطتها بشأن قطاع غزة، في خطوة تعكس انتقال واشنطن من مرحلة التهدئة المؤقتة إلى ترتيبات أوسع تتعلق بمستقبل القطاع سياسيًا وأمنيًا وإنسانيًا، وذلك في ظل استمرار الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب وتحقيق قدر من الاستقرار.

بنود المرحلة الثانية من خطة غزة تركز على الجوانب الإنسانية 

ووفق ما أعلنته مصادر أمريكية، تتضمن المرحلة الثانية من خطة غزة، تعزيز إدخال المساعدات الإنسانية بشكل منتظم، وتوسيع نطاق الخدمات الطبية والإغاثية، إلى جانب دعم آليات إعادة تشغيل المرافق الحيوية، بما يشمل الكهرباء والمياه والاتصالات، في محاولة لتخفيف المعاناة الإنسانية المتفاقمة لسكان قطاع غزة.

ترتيبات أمنية جديدة ومنع عودة الفصائل المسلحة لإدارة غزة

وأكدت واشنطن، أن المرحلة الجديدة تشمل العمل على ترتيبات أمنية تضمن عدم عودة الفصائل الفلسطينية المسلحة لإدارة قطاع غزة، مع دعم قوى محلية أو إدارية بديلة، بالتنسيق مع أطراف إقليمية ودولية، وهو ما يتماشى مع الموقف الأمريكي والإسرائيلي الرافض لأي دور مستقبلي لحركة حماس في حكم القطاع.

وأشارت الولايات المتحدة إلى أنها تجري مشاورات مكثفة مع مصر وقطر ودول أوروبية، إلى جانب الأمم المتحدة، لضمان تنفيذ المرحلة الثانية بسلاسة، وربطها بمسار سياسي أوسع يهدف إلى منع تجدد الصراع وتهيئة الظروف لحل طويل الأمد.

واعتبرت الإدارة الأمريكية، أن إطلاق المرحلة الثانية يمثل خطوة تمهيدية نحو رؤية سياسية شاملة لمستقبل غزة، تركز على الاستقرار، ومنع التصعيد، وإعادة دمج القطاع في مسار إقليمي أكثر هدوءًا، مع التأكيد على أن نجاح الخطة مرهون بالتزام جميع الأطراف ووقف أي أعمال عنف جديدة.

الفصائل والقوى الفلسطينية بالقاهرة: نثمن جهود مصر وقطر وتركيا في دعم غزة

الهلال الأحمر يرسل 211 ألف سلة غذائية و25 ألف بطانية إلى غزة

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خطة غزة غزة الولايات المتحدة الفصائيل الفلسطينية إسرائيل المرحلة الثانية من خطة غزة

مواد متعلقة

الخارجية الأمريكية تؤكد التزام واشنطن بتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط

الفصائل والقوى الفلسطينية بالقاهرة: نثمن جهود مصر وقطر وتركيا في دعم غزة

إعلان مرتقب، ترامب يدشن اليوم "المرحلة الثانية" من خطة غزة

ترامب يعتزم عرض مقعد في "مجلس السلام" بقطاع غزة على ستارمر
ads

الأكثر قراءة

انخفاض الروص والأربو والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

رامي إمام يعلق على الجدل المثار بين شقيقه محمد وأحمد العوضي بسبب الأعلى أجرا

ارتفاع سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

بيان رسمي من جامعة الزقازيق بعد تداول فيديو مثير للجدل في كلية العلوم (فيديو)

أمم أفريقيا، استمرار التعادل السلبي بين مصر والسنغال بعد مرور 30 دقيقة

3 بمنصب الرئيس، 15 نائبة بتشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب

الكهرباء تفسر أسباب خصم 20 جنيها شهريا من الرصيد بالعدادات

موعدها وحكم صيامها، كل ما تريد معرفته عن ليلة الإسراء والمعراج في 2026

خدمات

المزيد

أسعار الخردة في مصر اليوم الأربعاء 14-1-2026

انخفاض الروص والأربو والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

ارتفاع سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

أسعار الذهب تواصل ارتفاعها في الأسواق وعيار 21 يصل إلى هذا المستوى

المزيد

انفوجراف

ديربي لندن، أرقام مواجهات آرسنال وتشيلسي قبل نصف نهائي كأس كاراباو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم أخذ الزوجة من مال زوجها دون علمه؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

والدي توفي وعليه دين ولا أستطيع سداده فماذا أفعل؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

من تفسير الشيخ سيد طنطاوي لسورة الزلزلة، التعجب من أهوال يوم القيامة

المزيد
الجريدة الرسمية