أمريكا تعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة غزة وسط تحركات سياسية وأمنية مكثفة

خطة غزة، أعلنت الولايات المتحدة رسميًا إطلاق المرحلة الثانية من خطتها بشأن قطاع غزة، في خطوة تعكس انتقال واشنطن من مرحلة التهدئة المؤقتة إلى ترتيبات أوسع تتعلق بمستقبل القطاع سياسيًا وأمنيًا وإنسانيًا، وذلك في ظل استمرار الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب وتحقيق قدر من الاستقرار.

بنود المرحلة الثانية من خطة غزة تركز على الجوانب الإنسانية

ووفق ما أعلنته مصادر أمريكية، تتضمن المرحلة الثانية من خطة غزة، تعزيز إدخال المساعدات الإنسانية بشكل منتظم، وتوسيع نطاق الخدمات الطبية والإغاثية، إلى جانب دعم آليات إعادة تشغيل المرافق الحيوية، بما يشمل الكهرباء والمياه والاتصالات، في محاولة لتخفيف المعاناة الإنسانية المتفاقمة لسكان قطاع غزة.

ترتيبات أمنية جديدة ومنع عودة الفصائل المسلحة لإدارة غزة

وأكدت واشنطن، أن المرحلة الجديدة تشمل العمل على ترتيبات أمنية تضمن عدم عودة الفصائل الفلسطينية المسلحة لإدارة قطاع غزة، مع دعم قوى محلية أو إدارية بديلة، بالتنسيق مع أطراف إقليمية ودولية، وهو ما يتماشى مع الموقف الأمريكي والإسرائيلي الرافض لأي دور مستقبلي لحركة حماس في حكم القطاع.

وأشارت الولايات المتحدة إلى أنها تجري مشاورات مكثفة مع مصر وقطر ودول أوروبية، إلى جانب الأمم المتحدة، لضمان تنفيذ المرحلة الثانية بسلاسة، وربطها بمسار سياسي أوسع يهدف إلى منع تجدد الصراع وتهيئة الظروف لحل طويل الأمد.

واعتبرت الإدارة الأمريكية، أن إطلاق المرحلة الثانية يمثل خطوة تمهيدية نحو رؤية سياسية شاملة لمستقبل غزة، تركز على الاستقرار، ومنع التصعيد، وإعادة دمج القطاع في مسار إقليمي أكثر هدوءًا، مع التأكيد على أن نجاح الخطة مرهون بالتزام جميع الأطراف ووقف أي أعمال عنف جديدة.

