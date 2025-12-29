نتنياهو يلتقي كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية

18 حجم الخط

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد الاجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التقى وزير الحرب بيت هيغسيث.

وزير الحرب

وأوضحت صحيفة "يسرائيل هيوم": "بعد الاجتماع مع وزير الخارجية ماركو روبيو وستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وقبل اللقاء مع ترامب، نتنياهو اجتمع بوزير الحرب بيت هيغسيث في فلوريدا، ووصف نتنياهو اللقاء بالممتاز".

وكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو في حسابه على منصة "إكس": "أنا في فلوريدا ألتقي مع وزير الحرب بيت هيغسيث".

وأضافت وسائل إعلام عبرية أن "نتنياهو التقي مساء اليوم بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا".

وأشارت إلى أن "هذا اللقاء سيكون السادس بينهما منذ عودة ترامب إلى منصبه في يناير الماضي".

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "وصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء اليوم إلى منتجع مارالاغو في فلوريدا، وهو المقر الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسيجتمع مع ترامب لإجراء محادثات دبلوماسية، وسيناقشان، من بين أمور أخرى، التهديد الإيراني، والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق في غزة، واتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، ونزع سلاح حزب الله".

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن "الرئيس دونالد ترامب يؤكد عزمه على المضي قدما في المرحلة الثانية من الاتفاق في غزة، كما يرغب في رؤية قوة متعددة الجنسيات تنشر في القطاع خلال الشهر المقبل".

