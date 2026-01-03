الأحد 04 يناير 2026
وزارة الخارجية تطمئن على أوضاع الجالية المصرية في فنزويلا

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو
 يتابع القطاع القنصلي بوزارة الخارجية مع السفارة المصرية في كاراكاس أوضاع الجالية المصرية في فنزويلا على مدار الساعة وذلك بتوجيهات من د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

 

الجالية في فنزويلا بخير

وصرح السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، أن القطاع القنصلي على تواصل دائم مع السفارة المصرية في كاراكاس لمتابعة أوضاع الجالية المصرية، مشيرًا إلى أن الجالية في فنزويلا بخير ولم تتعرض لأي مخاطر.

أبناء الجالية المصرية في فنزويلا

كما تم توجيه السفارة في كاراكاس بالتواصل المباشر مع ابناء الجالية المصرية في فنزويلا لإحاطتهم بضرورة توخي الحذر، واحترام القوانين والإجراءات المطبقة، وضرورة التواصل المباشر مع السفارة عبر الخط الساخن حال التعرض لأي مخاطر. وأضاف السفير الجوهري أنه سيستمر التواصل مع السفارة للنظر في أي إجراءات تهدف إلى تأمين أوضاع الجالية المصرية في فنزويلا.

