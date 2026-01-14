ترامب وجَّه إليه إهانة، 122 ألف دولار تبرعات لعامل أوقفته شركة فورد

18 حجم الخط

كشفت الصحفية الأمريكية فيبي وول هوارد أن حملة دعم عامل شركة فورد البالغ من العمر 40 عاما تي جيه سابولا، والذي أوقف عن العمل بسبب وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"حامي الشواذ جنسيا ضد الأطفال"، جمعت 121 ألفا و676 دولارا، أي ما يعادل 82% من إجمالي حملتها التي تستهدف جمع مبلغ 150 ألف دولار لصالح العامل.

وجاءت حملة جمع التبرعات الشعبية لصالح تي جيه سابولا، ردا على إيقافه عن العمل، فضلا عن تعرضه لإهانة من ترامب والذي أشار إليه مستخدما "أصبعه الأوسط"، ردا على عبارته.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وقالت هوارد التي حصدت عديد الجوائز الصحفية أن الحملة جمعت أكثر من 85 ألف دولار من 3600 مانح خلال م بحلول الساعة 12:20 من صباح اليوم الأربعاء، وبعد 26 دقيقة فقط، جمع الموقع 99 ألفا و190 دولارا من 4300 متبرع، وارتفعت التبرعات إلى 121 ألفا و676 دولارا بحلول الساعة 2:39 صباحا.

البيت الأبيض يدافع عن تصرفات ترامب

وجرى القبض على بعد أن ظهر صوته وهو يوجه انتقادات إلى الرئيس الأمريكي عندما زار مصنع ديربورن الثلاثاء قبل إلقاء خطابه أمام نادي ديترويت الاقتصادي.

ويظهر مقطع الفيديو الذي انتشر الآن على نطاق واسع أن ترامب رد بالمثل من خلال التلفظ بكلمة بذيئة على العامل مرتين، وتوجيه إصبعه الأوسط إليه أثناء مغادرته.

وفي تصريح مقتضب لجريدة "ميتشيجان أدفانس"، وصف مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشيونج العامل بأنه "مجنون"، وأنه " كان يصرخ بشدة بشتائم في نوبة غضب كاملة؛ وقدم الرئيس ردا مناسبا لا لبس فيه".

الديمقراطيون يرفضون تسييس القضية

من جهتها، قالت النائبة الأمريكية الديمقراطية رشيدة طليب إنها تحدثت إلى مصدر رفيع المستوى في النقابة المحلية للعمال الذي قال إن العامل يواجه إجراءات تأديبية.

وقالت طليب: في الماضي، ذهب الرئيس الأسبق باراك أوباما إلى المصنع؛ وقال الناس بعض الأشياء الفظيعة، لكنهم لم يطردوا من العمل.

كما أخبرت النائبة الأمريكية الديمقراطية ديبي دينجل: عندما تكون في أحد المصانع وتلتقي أعضاء نقابيين لديهم مشاعر قوية، عليك أن تكون مستعدا لكل ما سيقولونه، وآمل ألا يتعرض العامل للطرد من جانب الشركة، لأنني أؤمن بحرية التعبير؛ والعامل في كان يعبر عن حقه في حرية التعبير.

شبح جيفري إبستين يطارد ترامب

ويظهر مقطع الفيديو ترامب وهو يتجول في جزء مرتفع من المصنع، فيما عندما يصرخ العامل، الذي لا يظهر على الشاشة، في وجه ترامب ويصفه بأنه "حامي الاستغلال الجنسي للأطفال"، في إشارة إلى علاقة ترامب بالملياردير الأمريكي جيفري إبستين المدان في قضايا جنسية بحق فتيات قاصرات.

من جهتها، نددت اللجنة الوطنية الديمقراطية بالرئيس الأمريكي، مؤكدة أنه "يهتم بإرضاء غروره على حساب الاهتمام بالأزمات الاقتصادية؛ حيث ترتفع معدلات خفض الوظائف إلى عنان السماء، وتتباطأ عمليات التوظيف، وترتفع معدلات البطالة، وتستمر الأسعار في الزيادة".

ترامب يدافع عن غروره بدلا من حماية الفقراء

وقال كبير مستشاري الرسائل والتعبئة والاستراتيجية في اللجنة الوطنية الديمقراطية تيم هوجان في بيان: بينما تكافح الأسر العاملة لتغطية نفقاتها في ظل الإدارة الأمريكية الحالية، فإن عائلة ترامب والأثرياء الذي يطوقونها بالتبرعات يزدادون ثراء؛ وليس هناك عيب أكبر من ذلك، لكن يبقى سؤال هو: لماذا يثير ذكر إبستين غضب ترامب؟

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن تي جيه سابولا قوله: أنا شخص مستقل سياسيا، ولم يصوت أبدا لصالح ترامب. ومع ذلك فقد دعمت الجمهوريين في الماضي.

