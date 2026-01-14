الأربعاء 14 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مذيعة "جولدن جلوب" تحذف نكات عن ترامب من برنامج الحفل

نيكي جلاسر، فيتو
نيكي جلاسر، فيتو
18 حجم الخط

في تقليدٍ بات يُمارس بعد انتهاء جوائز جولدن جلوب، ظهرت المذيعة نيكي جلاسر مقدمة الحفل، في برنامج "ذا هوارد ستيرن شو"، لتُعلن عن النكات التي لم تُعرض في خلال حفل توزيع الجوائز.

وكشفت نيكي، أن من بين الفقرات التي لم تُبثّ، كانت هناك نكات ساخرة حول إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت جلاسر، إنها تجنّبت الحديث عن السياسة إلى حدٍ كبير لأنها "ليست مُضحكة".

القائمة الكاملة للفائزين بجوائز جولدن جلوب في نسختها 83

وأسدل الستار على فعاليات الدورة الـ83 من حفل توزيع جوائز جولدن جلوب لعام 2026 وسط حضور ومشاركة مجموعة ضخمة من أبرز نجوم الشاشة الكبيرة والصغيرة في لوس أنجلوس. 

واحتفى الحفل بأكبر الإنجازات في السينما والتلفزيون التي تم تقديمها على مدار الأشهر الـ12 الماضية، وجاءت القائمة الكاملة للجوائز كالتالي:

أفضل ممثلة مساعدة في فيلم سينمائي

 تيانا تايلور، فيلم One Battle After Another

أفضل ممثل مساعد في فيلم سينمائي 

 ستيلان سكارسجارد، فيلم Sentimental Value

أفضل ممثل في مسلسل درامي

 نواه وايلي، مسلسل The Pitt

أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي أو موسيقي

"جين سمارت"، مسلسل Hacks

أفضل ممثل مساعد في مسلسل تلفزيوني 

اوين كوبر، مسلسل Adolescence.

أفضل ممثل في مسلسل كوميدي أو موسيقي 

 سيث روجان، مسلسل The Studio

أفضل أغنية أصلية في فيلم سينمائي

 "Golden"،  فيلم  KPop Demon Hunters

أفضل موسيقى تصويرية في فيلم سينمائي

 Sinners

لأفضل سيناريو

 فيلم One Battle After Another

أفضل ممثلة في فيلم كوميدي أو موسيقي

روز بيزن، فيلم If I Had Legs I’d Kick You

أفضل ممثل في فيلم كوميدي أو موسيقي

 تيموثي شالاميه، فيلم Marty Supreme

أفضل ممثل في مسلسل قصير

 ستيفن جراهام، مسلسل Adolescence

أفضل ممثلة في مسلسل قصير

 ميشيل ويليمز، مسلسل Dying for Sex

الإنجاز السينمائي والنجاح في شباك التذاكر

فيلم sinners

 أفضل مخرج 

بول توماس أندرسون، فيلم One Battle After Another

أفضل فيلم أنميشين 

 فيلم KPop Demon Hunters

أفضل فيلم أجنبي (غير ناطق بالإنجليزية ) 

الفيلم البرازيلي The Secret Agent

 أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل تلفزيوني 

"إيرين دوهيرتي"، مسلسل Adolescence

أفضل ممثلة في مسلسل درامي

ريا سيهورن، مسلسل Pluribus

أفضل مسلسل درامي

 مسلسل The Pitt

أفضل مسلسل قصير

 مسلسل Adolescence

أفضل مسلسل كوميدي أو موسيقي

مسلسل The Studio

أفضل ممثلة في فيلم سينمائي درامي

جيسي باكلي، فيلم Hamnet

أفضل ممثل في فيلم سينمائي درامي

فاجنر مورا، فيلم The Secret Agent

أفضل فيلم كوميدي أو موسيقي 

 فيلم One Battle After Another

أفضل فيلم درامي

Hamnet

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جولدن جلوب ترشيحات جولدن جلوب جولدن جلوب وترامب جائزة جولدن جلوب جوائز جولدن جلوب ٨٣

مواد متعلقة

القائمة الكاملة للفائزين بجوائز جولدن جلوب في نسختها 83

فاجنر مورا يدخل التاريخ بعد فوزه بجائزة في حفل جولدن جلوب (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

حالة الطقس اليوم، خريطة سقوط الأمطار وموقف القاهرة

النائب أحمد عبد الجواد رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب

موعد مباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

اليوم، المغرب يتحدى نيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا 2025

حملات أمنية تضبط 166 سلاحا ناريا و29 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

سعر الخضار اليوم، انخفاض 13 صنفا منها الطماطم والليمون والخيار وارتفاع الفلفل

تشكيل منتخب المغرب المتوقع أمام نيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا

مصادر تكشف أسماء الرؤساء المحتملين للجان النوعية بمجلس النواب

خدمات

المزيد

الريال العماني يسجل 122.58 جنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء 14-1-2026

بالأسعار، الإسكان تطرح أراضي خدمية للتخصيص الفوري

أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 14-1-2026

سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

يامال الأول.. أكثر 10 قمصان للاعبين مبيعا في العالم 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الخشت يكشف تفاصيل "الإسلام المنسي" وأهدافه

تفسير حلم التسول في المنام وعلاقته بالحزن والهم والكرب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 14 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية