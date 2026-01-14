"تتجوزها إزاي؟ دي طفلة"، طلب صادم من متهم بهتك عرض طفلة ومحاولة فقء عينيها في الشرقية

18 حجم الخط

شهدت جلسة محاكمة الشاب المتهم باستدراج وهتك عرض طفلة بمركز بلبيس بمجمع محاكم العاشر من رمضان، مفاجأة مدوية، حين وجه المتهم طلبًا "مستفزًا" لهيئة المحكمة بطلب الزواج من ضحيته البالغة من العمر 11 عامًا، وهو ما تم مواجهته برد حاسم وصارم من رئيس الدائرة.

وأثناء نظر القضية، فاجأ المتهم (محمد ت. س، 24 عامًا) هيئة المحكمة بطلب الزواج من الطفلة المجني عليها "شيماء"، مدعيًا رغبته في “سترها”، ليرد رئيس المحكمة عليه فورًا باستنكار شديد: “تتجوزها إزاي؟ دي لسه طفلة”، مؤكدًا بطلان هذا الإجراء قانونًا وأخلاقًا، نظرًا لعدم بلوغ المجني عليها السن القانوني ولجسامة الجرم المرتكب بحقها.

واستهل وكيل النائب العام مرافعة النيابة العامة بوصف الجريمة بأنها اعتداء جسيم على أمن وسلامة المجتمع المصري، مؤكدًا أن المتهم لم يكتفِ بخطف الطفلة بالإكراه والتعدي عليها، بل حاول "فقء عينيها" في محاولة وحشية لإخفاء هويته ومنعها من التعرف عليه.

وطالبت النيابة العامة في مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة ينص عليها القانون، مشددة على أن التحقيقات أثبتت تعمد المتهم ارتكاب الجريمة مع سبق الإصرار، مستغلًا براءة الضحية وضعفها، مما تسبب لها في إصابات بدنية بالغة وعاهات نفسية لا تمحى.

تعود أحداث القضية رقم 9236 لسنة 2025 جنايات بلبيس إلى شهر ديسمبر الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بقيام المتهم باستدراج الطفلة “شيماء إ.” إلى إحدى الأراضي الزراعية، والتعدي عليها بوحشية وقد أحالت النيابة المتهم للمحاكمة بتهم: الخطف بالإكراه، هتك عرض طفلة لم تبلغ السن القانوني، الشروع في إحداث عاهة مستديمة (محاولة فقء العينين).

