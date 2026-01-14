الأربعاء 14 يناير 2026
اقتصاد

الين الياباني يقترب من أدنى مستوياته في 18 شهرا وسط ترقب الانتخابات المبكرة

الين الياباني، فيتو
الين الياباني، فيتو
سجلت العملة اليابانية تراجعا ملحوظا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتهوي إلى أدنى مستوياتها منذ عام ونصف العام مقابل الدولار الأمريكي.

 جاء هذا الهبوط مدفوعا بتزايد التكهنات حول إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في اليابان، وما قد يتبعها من سياسات تحفيز مالي، في وقت استعاد فيه الدولار توازنه رغم التوترات المحيطة باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي.

تراجع حاد لـ الين وتأهب للتدخل

انخفض الين بنسبة 0.27% ليصل إلى 158.7 مقابل الدولار، وهو المستوى الأضعف للعملة اليابانية منذ يوليو 2024. ومع اقتراب السعر من حاجز الـ 160 ين، يسود الحذر بين المتداولين ترقبا لتدخل محتمل من السلطات اليابانية لدعم العملة.

ويرى محللون في بنك "دي.بي.إس" أن غياب إشارات واضحة حول توقيت أو حجم التدخل الرسمي يترك الباب مفتوحًا أمام ضغوط المضاربة ضد الين.

ضغوط سياسية واقتصادية في اليابان

تأثرت الأسواق بتقرير صحيفة "يوميوري" الذي أشار إلى نية رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، الدعوة لانتخابات مبكرة لمجلس النواب في الثامن من فبراير المقبل. وقد انعكس هذا القلق السياسي على مزادات الدين الحكومي؛ حيث طالب المستثمرون بعوائد أعلى وسط مخاوف من التوسع المالي وزيادة تقلبات السوق.

بالتوازي مع ذلك، أظهر مسح "رويترز تانكان" تراجع ثقة المصنعين اليابانيين في يناير إلى أدنى مستوى لها في 6 أشهر، مما زاد من الضغوط على المشهد الاقتصادي الياباني.

استقرار الدولار وتحصين استقلالية "الفيدرالي"

على الجانب الآخر، حافظ مؤشر الدولار على استقراره عند 99.154 نقطة، متجاوزًا موجة القلق التي أثيرت مؤخرًا بعد تهديدات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وفي خطوة غير مسبوقة، اصطف محافظو البنوك المركزية عالميا لإصدار بيان تضامني يدعم استقلالية باول، بينما أشارت بيانات التضخم الأمريكية إلى احتمالية تثبيت الفائدة في الاجتماع المقبل، مما عزز من قوة العملة الخضراء.

سعر الين الياباني في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم

سعر الين الياباني في بنك مصر بختام تعاملات اليوم الإثنين

أداء العملات الأخرى

شهدت سوق العملات تحركات متباينة، حيث استقر اليوان الصيني، عند 6.9752 مقابل الدولار، مدعوما بفائض تجاري قياسي للصين بلغ 1.2 تريليون دولار، بينما ارتفع الدولار الأسترالي والنيوزيلندي بنسبة 0.2%، كما سجل الجنيه الإسترليني صعودا طفيفا بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.3442 دولار، فيما حافظ اليورو على ثباته عند مستوى 1.1644 دولار.

