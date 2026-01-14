اليونيسكو تفتح باب التقديم لزمالات «سور الصين العظيم» لدعم التبادل الدولي

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو عن فتح باب التقديم لبرنامج زمالات اليونسكو/ جمهورية الصين الشعبية - سور الصين العظيم للعام 2026-2027، الذي يهدف إلى تعزيز تنمية الموارد البشرية في الدول النامية، ودعم التبادل الدولي في مجالات التعليم والثقافة والاتصال والعلوم والتكنولوجيا، وتوطيد أواصر الصداقة بين شعوب العالم.

ويشمل البرنامج 75 منحة دراسية في عدد من الجامعات الصينية، موزعة على برامج بكالوريوس ودراسات عليا وبحث فردي بإشراف دوري، مع فتح 27 وظيفة شاغرة للمرشحين الجدد من 135 دولة نامية في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية وأوروبا والمنطقة العربية.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الموارد البشرية وبناء القدرات العلمية للباحثين الشباب، وتشجع الطلاب على الاستفادة من البرامج الدولية المرموقة التي تعزز التبادل الأكاديمي والثقافي، مشيرًا إلى أن برنامج زمالات اليونسكو/ جمهورية الصين الشعبية - سور الصين العظيم يعد فرصة مهمة للباحثين والطلاب لمتابعة دراساتهم العليا وإجراء أبحاث متقدمة في مختلف التخصصات.

فيما أوضح الدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، أن الزمالات متاحة للطلاب والباحثين الذين يرغبون في متابعة برامج ماجستير أو دكتوراه تتراوح مدة الدراسة فيها بين سنتين وخمس سنوات، أو لبرامج الباحثين الزائرين لمدة عام واحد، شريطة استيفاء شروط الأهلية المتعلقة بالعمر، واللغة، والمؤهلات الأكاديمية، مشيرًا إلى أن بعض البرامج تُدرّس باللغة الإنجليزية أو الصينية، ويجب على المتقدمين للبرامج التي تُدرّس بالصينية اكتساب مستوى معين من الكفاءة اللغوية قبل البدء في الدراسة أو البحث.

ويُشجع البرنامج النساء والمرشحين من أفريقيا والدول الجزرية الصغيرة النامية على التقديم نظرًا للأولوية العالية التي توليها اليونسكو للمساواة بين الجنسين وتعزيز الفرص في هذه الفئات.

ويجب تقديم الترشيحات إلى اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو في موعد أقصاه يوم الجمعة الموافق 23 يناير 2026، مع استيفاء جميع الوثائق المطلوبة والمتاحة عبر الرابط الإلكتروني.

