تداول 24 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

ميناء دمياط
ميناء دمياط
واصل ميناء دمياط نشاطه التشغيلي المكثف، حيث أعلن المركز الإعلامي لهيئة الميناء عن مؤشرات حركة التداول خلال الـ 24 ساعة الماضية، مسجلا مؤشرات واضحة على انتظام حركة السفن والبضائع.

24 سفينة على أرصفة الميناء

واستقبل الميناء وتداول خلال 24 ساعة عدد 24 سفينة، في إطار انتظام الملاحة البحرية وتداول البضائع بمختلف أنواعها.

صادرات البضائع العامة تتجاوز 3200 طن

وسجلت حركة الصادر من البضائع العامة نحو 3227 طنا، شملت 703 أطنان يوريا و2524 طنا من البضائع المتنوعة، في استمرار لنشاط التصدير عبر الميناء.

الواردات تصل إلى 24445 طنا

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 24445 طنا، تضمنت 9574 طن خردة، و14281 طن ذرة، إضافة إلى 590 طن خشب زان، ما يعكس النشاط الكبير في الاستيراد والتداول التجاري.

الحاويات والترانزيت في حركة مكثفة

وسجلت حركة الصادر من الحاويات 216 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد حاويات الترانزيت 933 حاوية مكافئة، مؤكدة دور الميناء الحيوي في التجارة الإقليمية والدولية.

رصيد القمح بالصوامع عند مستويات آمنة

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 45287 طنا من القمح، في حين وصل رصيد مخازن القطاع الخاص إلى 44930 طنا، ضمن جهود المحافظة على المخزون الاستراتيجي.

قطارات وشاحنات تنقل القمح بفاعلية

وغادرت 3 قطارات محملة بإجمالي 3926 طنا من القمح متجهة إلى صوامع كفر الشيخ وشبرا وامبابة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا 5357 حركة، ما يعكس كثافة النشاط اللوجستي داخل الميناء.

