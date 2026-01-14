الأربعاء 14 يناير 2026
اليوم، استكمال محاكمة متهم بالتعدي على طفلة ومحاولة فقأ عينيها في بلبيس

المتهم
المتهم
تستكمل محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار سلامة جاب الله رئيس المحكمة، محاكمة شاب متهم بخطف طفلة بالإكراه والتعدي عليها ومحاولة فقأ عينيها وإحداث إصابات بها، وذلك بدائرة مدينة بلبيس.

تأجيل محاكمة المتهم بالتعدي على طفلة ومحاولة فقأ عينيها بالشرقية إلى الأربعاء

 استكمال إجراءات المحاكمة وسماع المرافعات

وكانت المحكمة قد قررت، في جلستها المنعقدة أول أمس الإثنين، تأجيل نظر القضية إلى جلسة اليوم، لتمكين هيئة المحكمة من مناقشة شهود الإثبات، والاستماع إلى تقرير الطب الشرعي، في إطار استكمال عناصر القضية والوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، تمهيدًا للفصل فيها وفقًا لما يسفر عنه التحقيق والمرافعات.

قصة جريمة هزت الرأي العام الشرقاوي 

وتعود أحداث الواقعة إلى القضية رقم 9236 لسنة 2025 جنايات قسم بلبيس، والمقيدة ليوم 16 ديسمبر الماضي، حين قررت النيابة العامة إحالة المتهم «محمد ت. س. ح»، 24 عامًا، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بخطف الطفلة المجني عليها «شيماء إ»، 11 عامًا، والتعدي عليها داخل إحدى الأراضي الزراعية بدائرة القسم، ومحاولة فقأ عينيها لعدم التعرف عليه.

تقرير الطب الشرعي 

وكشف تقرير الطب الشرعي أن الطفلة تعرضت لاعتداء أسفر عن إصابتها بكدمات شديدة في الوجه والعنق، إلى جانب حدوث نزيف بالعين، بما يؤكد جسامة الإصابات التي لحقت بها جراء الواقعة.

أقوال والدة المجني عليها

وأفادت والدة المجني عليها، في أقوالها أمام جهات التحقيق، بأن ابنتها أخبرتها بتعرضها للاستدراج أثناء سيرها بالطريق العام لشراء متطلبات المنزل، حيث قام المتهم بجذبها عنوة والتعدي عليها بالضرب، قبل أن يتركها عقب استغاثتها المتكررة، والتي انتبه لها أحد الأهالي وتدخل لإنقاذها.

تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بلبيس أن المتهم استدرج الطفلة المجني عليها

وأوضحت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بلبيس أن المتهم استدرج الطفلة المجني عليها، وهي يتيمة الأب ومقيمة ببندر بلبيس، أثناء توجهها لشراء بعض المستلزمات، ثم تعدى عليها وأحدث إصابات بالغة بها، وذلك على النحو الثابت بالأوراق والتحقيقات.

مرافعة النيابة العامة وطلبات الدفاع 

ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسة إلى مرافعة النيابة العامة وطلبات الدفاع، تمهيدًا للفصل في القضية وفقًا لما تسفر عنه إجراءات المحاكمة.

