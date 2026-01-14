الأربعاء 14 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

صلاح أبو هميلة رئيسًا للجنة الشئون العربية بمجلس النواب

مجلس النواب
مجلس النواب
18 حجم الخط

أسفرت انتخابات اللجان النوعية بـ مجلس النواب بالدور الأول من الفصل التشريعي الثالث، عن فوز النائب محمد صلاح أبو هميلة برئاسة لجنة الشئون العربية وفوز محمد السيد طلبة سلام ومحمد أسعد إبراهيم وكيلين ومحمد زايد أمينا للسر. 

تسجيل رغبات الانضمام لعضوية اللجان النوعية

يشار إلى أن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، دعا الأعضاء لتسجيل رغبات العضوية في اللجان النوعية الـ25 الإثنين الماضي.

ضوابط تشكيل اللجان النوعية في مجلس النواب

يأتي ذلك عملًا بحكم المادة (39) من اللائحة الداخلية والتي تنص على: يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان.

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيًا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان. وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.

كما تنص المادة 40 على: يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة، وفي هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها. ولا يجوز لرئيس أو أي عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا في أي لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

الترشح لعضوية اللجان

وتنص المادة 41 على: يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها. ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس في هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

ضوابط انتخابات اللجان النوعية لمجلس النواب

كما تنص المادة (42) على: تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتقدم طلبات خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري.

وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية. وذلك كله وفق القواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اختصاصات الشئون العربية بمجلس النواب اللجان النوعية بمجلس النواب المستشار هشام بدوي انتخابات اللجان النوعية انتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب

مواد متعلقة

أحمد بهاء شلبي رئيسًا للجنة الصناعة بمجلس النواب

ads

الأكثر قراءة

تشكيل منتخب نيجيريا المتوقع أمام المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا

تشكيل منتخب المغرب المتوقع أمام نيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا

ننشر التشكيل الكامل لهيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب 2026

أول تعليق من حفيد حسن شحاتة على شائعة وفاته

موعد مباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

النائب أحمد عبد الجواد رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب

اليوم، المغرب يتحدى نيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا 2025

آخر تطورات سعر الدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات الأربعاء

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

آخر تطورات سعر الدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات الأربعاء

متر الخشن بـ 135 جنيها، أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء

الريال العماني يسجل 122.58 جنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء 14-1-2026

المزيد

انفوجراف

يامال الأول.. أكثر 10 قمصان للاعبين مبيعا في العالم 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رئيس جامعة الأزهر الأسبق يحذر من توظيف الذكاء الاصطناعي في تشويه الخطاب الديني

الخشت يكشف تفاصيل "الإسلام المنسي" وأهدافه

تفسير حلم التسول في المنام وعلاقته بالحزن والهم والكرب

المزيد
الجريدة الرسمية