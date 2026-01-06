أولويات النواب الجدد بعد تسلم كارنيهات العضوية

18 حجم الخط

استقبلت الأمانة العامة بمجلس النواب في يومها الثالث عددا كبيرا من الأعضاء الفائزين لاستخراج كارنيهات العضوية.

حزب الجبهة الوطنية

وقال النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب وأمين الشئون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية: إن حزبه يستعد للفصل التشريعي الثالث بأجندة تشريعية قوية.

وأضاف وهدان: إن الأجندة التشريعية تتضمن مشروعات قوانين في مختلف المجالات تنحاز للمواطن البسيط.

وأوضح، أن تلك الأجندة سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الأيام المقبلة حيث يتم دراستها حاليا داخل لجان الحزب المختلفة.

الاهتمامات بمجلس النواب

وقال النائب أحمد رأفت عضو مجلس النواب، عن الإسكندرية: إن ملف النقل سيكون في مقدمة الاهتمامات بمجلس النواب، نظرا لأنه من أهم الملفات التى تساعد في الإسراع من جهود التنمية بالبلاد.

وأضاف في تصريحات له، خلال حفل استقبال الأعضاء الفائزين بمقر مجلس النواب بالعاصمة الجديدة لاستخراج كارنيه العضوية بالفصل التشريعى الثالث: أيضا من أبرز الملفات التي سيعمل على تبنيها خلال الفصل التشريعي تشمل الإدارة المحلية وتطوير منظومة المحليات.

دعم الاستثمار والمشروعات الصغيرة



وقال النائب محمد علي يوسف، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، أن ملف الاستثمار والمشروعات الصغيرة، علي رأس أولوياته خلال الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب.

المشروعات القومية الكبرى



وأكد النائب علي يوسف، عقب استخراج كارنيه عضوية البرلمان، أن المشروعات القومية الكبرى التي يتم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز البنية التحتية الداعمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار النائب محمد علي يوسف إلي أن توجيهات الرئيس السيسي المستمرة بدعم الصناعة الوطنية وتوطين الإنتاج المحلي وتعميق المكون الصناعي، أسهمت في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ووفرت مناخًا جاذبًا للاستثمار، رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.



وقال النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب:إن ملفات الإسكان والثروة العقارية تمثل محورًا رئيسيًا في عمله داخل البرلمان، خاصة في ظل توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية، وفتح آفاق جديدة لـ التصدير العقاري كأحد الروافد المهمة لجذب العملة الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني، عبر تشريعات محفزة واستقرار تشريعي يطمئن المستثمرين.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تعاملًا تشريعيًا دقيقًا مع عدد من القوانين المؤثرة على حياة المواطنين، مشددًا على أن قياس الأثر التشريعي أصبح أداة أساسية لتطوير الأداء البرلماني وضمان تحقيق القوانين لأهدافها الواقعية.

وأوضح الفيومي، أن قياس الأثر التشريعي لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء يأتي في مقدمة اهتماماته خلال عام 2025، في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي للقانون من تحديات تتعلق بإجراءات التنفيذ، وتفاوت التطبيق من محافظة لأخرى، بما يستدعي مراجعة هادئة تستند إلى بيانات ميدانية وتجارب المواطنين.

وفيما يخص قانون الإيجار القديم، أشار عضو مجلس النواب إلى أن الملف لا يزال في إطار التنفيذ والتعامل التشريعي المتدرج.

الصحة والتعليم ضمن الأولويات

وقال النائب عمرو عويضة، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى في تصريحات له عقب تسلمه كارنيه عضوية مجلس النواب: إن ملفات الصحة والتعليم على رأس أولوياته، مشيرًا إلى أن لديه في الفصل التشريعي الثالث العديد من المهام من أجل خدمة الوطن والمواطن عبر مختلف الأدوات البرلمانية.

استخدام الأدوات التشريعية

وأضاف عويضة أن البرلمان يقع على عاتقه الكثير من القضايا الحيوية التي ترسم مستقبل الدولة المصرية، وتساهم في دعم مسار التنمية عبر مشروعات القوانين والاتفاقيات التي تناقش حتى القبة.

ملف الشباب والرياضة

وأكد النائب أن الدولة المصرية تولي ملف الشباب والرياضة اهتمامًا استثنائيًا، باعتباره ركيزة أساسية لبناء الإنسان، مشيرًا إلى أن مراكز الشباب لم تعد مجرد ساحات لممارسة الأنشطة الرياضية، بل تحولت إلى منصات تنموية واجتماعية وثقافية تسهم في صقل مهارات الشباب واكتشاف الطاقات الكامنة لديهم.

الزراعة والصحة والمرأة والشباب والتعليم



وقالت النائبة عبير عيسوي عضو مجلس النواب، إن أهم القضايا التي ستكون على رأس أولوياتها خلال الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب تتمثل في الزراعة، والصحة، وقضايا المرأة والشباب، والتعليم، باعتبارها ملفات تمس حياة المواطنين بشكل مباشر وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.



وأضافت النائبة عبير عيسوي، في تصريحات لها، خلال حفل استقبال الأعضاء الفائزين بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة لاستخراج كارنيه العضوية للفصل التشريعي الثالث، أنها ستعمل تحت قبة البرلمان على دعم التشريعات والسياسات التي تخدم الفلاح المصري، وتطوير المنظومة الصحية، والارتقاء بالعملية التعليمية، إلى جانب تمكين المرأة ودعم الشباب وفتح آفاق جديدة أمامهم للمشاركة الفاعلة في بناء الوطن.



وأكدت عضو مجلس النواب أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشددة على التزامها بنقل صوت المواطن بصدق والعمل على تلبية احتياجاته ومطالبه المشروعة.

