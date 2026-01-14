الأربعاء 14 يناير 2026
اقتصاد

تعرف على تطبيق وزارة الصناعة لدعم المستثمرين وتلقي الشكاوى

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير
تطبيق دعم المستثمرين هو تطبيق على الهاتف الجوال (أندرويد وIOS) أطلقته وزارة الصناعة لمواكبة التوجهات التكنولوجية الحديثة والتيسير على المستثمرين المتعاملين مع وزارة الصناعة وجهاتها التابعة، والتطبيق مربوط بالوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية (وزارات البيئة- الإنتاج الحربي- الكهرباء والطاقة المتجددة- البترول والثروة المعدنية- الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية- قطاع الأعمال العام- المالية- الاستثمار والتجارة الخارجية- التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي- التموين والتجارة الداخلية- الزراعة واستصلاح الأراضي- العمل) (وكذا البنك المركزي- الهيئة القومية لسلامة الغذاء) لمتابعة طلبات وشكاوى المستثمرين الصناعيين والمتعلقة بإحدى هذه الجهات.

 

 

 

 

 

 

 

 

وقالت وزارة الصناعة ، إن التطبيق يستهدف  ربط منظومة طلبات وشكاوى المستثمرين الصناعيين بنافذة واحدة للمتابعة مع مختلف الجهات المعنية لتوفير الوقت والجهد على المستثمر.

ويمكن للمستثمر من خلال التطبيق إرسال الشكوى أو الاستفسار لوحدة خدمة ودعم المستثمرين بوزارة الصناعة ويتم إرسال إشعار على الهاتف يفيد بأن الشكوى تم توجيهها للوزارة او الجهة المعنية، وعند الرد من الجهة المعنية على الشكوى تتم موافاة المستثمر بالرد النهائي من خلال التطبيق، ويمكن للمستثمر إرسال استعجال من خلال التطبيق على الشكوى أو الاستفسار في حالة تأخر الرد.

 

خطوات إنشاء حساب المستثمر على التطبيق: 


- تسجيل البيانات الشخصية (الاسم ورقم التليفون والبريد الإلكتروني والنشاط والمحافظة)
- اختيار الخدمة المطلوبة سواء الشكوى أو الاستفسار

1. رابط تطبيق دعم المستثمرين على Google Play Store (للأندرويد): 

2. رابط تطبيق دعم المستثمرين على App Store (iOS): /دعم-المستثمرين/id6739993615

خطوات تقديم شكوى أو استفسار:
- اضغط على " ابدأ " للدخول على التطبيق. 
- في حالة الدخول على التطبيق أول مرة يتم تسجيل البيانات الشخصية (الاسم - رقم التليفون - البريد الإلكتروني- النشاط - المحافظة) لإنشاء حساب 
- اختيار الخدمة المطلوبة (شكاوى- استفسارات). 
- تسجيل البيانات المطلوبة (عنوان الشكوى أو الاستفسار- الموضوع- إرفاق المستندات ان وجدت في صيغة صور بحد أقصى 5 صور)
- اضغط "سجل" لإرسال الشكوى أو الاستفسار 
- ويمكن الدخول إلى الحساب والبيانات الشخصية عن طريق الضغط على "بروفايل" ومتابعة موقف (الشكوى أو الاستفسار او ارسال استعجال في حالة تأخر الرد عن طريق الضغط على "متابعة".

