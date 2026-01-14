الأربعاء 14 يناير 2026
وكيل الصحة بالأقصر يتفقد مستشفى الحميات ويتابع الوضع الوبائي (صور)

وكيل الصحة بالأقصر
وكيل الصحة بالأقصر يتفقد مستشفى الحميات ويتابع الوضع الوبائي
قام الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، بزيارة ميدانية لمستشفى حميات الأقصر، يرافقه الدكتور محمد الرملي مدير المستشفى، في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بالأقصر على المتابعة الدورية والاطمئنان على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ووفقا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

وكيل الصحة بالأقصر يتفقد مستشفى الحميات ويتابع الوضع الوبائي
وكيل الصحة بالأقصر يتفقد مستشفى الحميات ويتابع الوضع الوبائي

مستشفى حميات الأقصر 

وشملت الزيارة المرور على العيادات الخارجية، الأقسام الداخلية، وحدة العناية المركزة، كما تم مناقشة عدد من المرضى حول خط سير المريض داخل المستشفى، مدة تلقي الخدمة والإجراءات، مستوى الرعاية الطبية المقدمة.

وخلال المرور على العناية، تم الاطلاع على عدد من الحالات ومتابعة خطة العلاج، مع التأكيد على استمرار تقديم الرعاية وفق أعلى معايير الجودة.

وكيل الصحة بالأقصر يتفقد مستشفى الحميات ويتابع الوضع الوبائي
وكيل الصحة بالأقصر يتفقد مستشفى الحميات ويتابع الوضع الوبائي

كما تم بحث الوضع الوبائي داخل العيادات الخارجية والتأكد من عدم وجود أعراض مستحدثة أو حالات غير معتادة، وقد لوحظ أن الأعداد مستقرة والحالات مستقرة داخل المستشفى.

وكيل الصحة بالأقصر يتفقد مستشفى الحميات ويتابع الوضع الوبائي
وكيل الصحة بالأقصر يتفقد مستشفى الحميات ويتابع الوضع الوبائي

