وكيل الصحة بالأقصر يتفقد مستشفى الحميات ويتابع الوضع الوبائي (صور)

18 حجم الخط

قام الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، بزيارة ميدانية لمستشفى حميات الأقصر، يرافقه الدكتور محمد الرملي مدير المستشفى، في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بالأقصر على المتابعة الدورية والاطمئنان على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ووفقا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

وكيل الصحة بالأقصر يتفقد مستشفى الحميات ويتابع الوضع الوبائي

مستشفى حميات الأقصر

وشملت الزيارة المرور على العيادات الخارجية، الأقسام الداخلية، وحدة العناية المركزة، كما تم مناقشة عدد من المرضى حول خط سير المريض داخل المستشفى، مدة تلقي الخدمة والإجراءات، مستوى الرعاية الطبية المقدمة.

وخلال المرور على العناية، تم الاطلاع على عدد من الحالات ومتابعة خطة العلاج، مع التأكيد على استمرار تقديم الرعاية وفق أعلى معايير الجودة.

وكيل الصحة بالأقصر يتفقد مستشفى الحميات ويتابع الوضع الوبائي

كما تم بحث الوضع الوبائي داخل العيادات الخارجية والتأكد من عدم وجود أعراض مستحدثة أو حالات غير معتادة، وقد لوحظ أن الأعداد مستقرة والحالات مستقرة داخل المستشفى.

وكيل الصحة بالأقصر يتفقد مستشفى الحميات ويتابع الوضع الوبائي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.