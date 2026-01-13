الثلاثاء 13 يناير 2026
الجهاز الفني لمنتخب مصر يتفقد أرضية ملعب مباراة السنغال

تفقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن أرضية استاد الملعب الكبير - ابن بطوطة - المستضيف لمباراة مصر والسنغال، مساء غد  في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة بالمغرب.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لمواجهة منتخب السنغال في الدور نصف النهائي في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة حاليا في المغرب، بعد الفوز على حامل اللقب منتخب كوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء الدور ربع النهائي.

موعد مباراة مصر والسنغال 

تقام مباراة منتخب مصر ضد السنغال، غدا الأربعاء على ملعب طنجة الكبير، وتنطلق صافرتها في الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

وتنقل مباراة مصر والسنغال عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات بطولة أمم أفريقيا 2025.

وسوف يتم بث مباراة مصر والسنغال عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

ووصلت بعثة منتخب مصر مساء أمس الإثنين إلى مدينة طنجة، التي سيحتضن ملعبها مباراته أمام السنغال، في نصف نهائي أمم افريقيا 2025.

جائزة ضخمة لمنتخب مصر 

وجاء فوز منتخب مصر على كوت ديفوار وتأهله لنصف نهائي بطولة أمم أفريقيا 2025، ليضمن له الحصول على جائزة مالية تقدم بـ2.5 مليون دولار، هي جائزة التواجد في الدور قبل النهائي.

حسام حسن مستمر مع الفراعنة في مونديال 2026

وضمن تأهل منتخب مصر للدور نصف النهائي ببطولة أمم إفريقيا 2025،  بقاء حسام حسن على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر في كأس العالم 2026، التي تقام في أمريكا وكندا والمكسك الصيف المقبل.

ووفقا للعقد المبرم بين اتحاد الكرة وحسام حسن، فإنه في حال نجح في قيادة الفراعنة للدور نصف النهائي ببطولة أمم أفريقيا الحالية في المغرب، سيستمر في منصبه مديرا فنيا لمنتخب مصر في كأس العالم 2026، أما في حال مغادرة الكان قبل هذا الدور يعتبر عقده مفسوخا تلقائيا. 

