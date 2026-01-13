تشكيل بيراميدز لمباراة نيفتشي الأذربيجاني

18 حجم الخط

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة نيفتشي الأذربيجاني في المباراة الودية الأخيرة بختام معسكر أبوظبي.

ويلتقي بيراميدز مع نيفتشي مساء اليوم على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الإماراتي في ختام مباريات معسكر أبوظبي.

وجاء تشكيل السماوي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: كريم حافظ - محمود مرعي - أسامة جلال - طارق علاء

خط الوسط: حامد حمدان - وليد الكرتي - إيفرتون داسيلفا - مصطفى زيكو - محمود زلاكة

خط الهجوم: يوسف أوباما.

ويخوض بيراميدز معسكرا خارجيا في العاصمة الإماراتية يستمر حتى غدا الاربعاء، تحضيرا لعودة منافسات الموسم المحلي والقاري بعد انتهاء التوقف الدولي لمشاركة منتخب مصر في نهائيات كأس أمم أفريقيا.

وتعود البعثة غدا الاربعاء إلى القاهرة بعد انتهاء المعسكر لبدء المرحلة الأخيرة من الإعداد لاستئناف المباريات مجددا والبداية بمواجهة البنك الأهلي في الدوري ثم نهضة بركان في دوري الأبطال.

قائمة بيراميدز في معسكر أبو ظبي

قائمة بيراميدز في معسكر أبوظبي جاءت كالتالي:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي – محمود جاد – زياد هيثم

في خط الدفاع: محمود مرعي – أحمد سامي – علي جبر – أسامة جلال – طارق علاء – كريم حافظ – زياد شاكر

في خط الوسط: أحمد توفيق – محمود زلاكة – وليد الكرتي – عبد الرحمن مجدي – أحمد عاطف "قطة" – مصطفى زيكو – إيفرتون دا سيلفا – محمد رضا بوبو – حامد حمدان – يوسف محمد

في خط الهجوم: يوسف أوباما – مروان حمدي – دودو الجباس.

وعلى صعيد آخر، حسم نادي بيراميدز ثانى صفقاته الشتوية بالتعاقد مع الجناح الأيمن الزامبي باسكال فيري، لاعب فريق زيسكو يونايتد الزامبي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

