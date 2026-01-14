الأربعاء 14 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

هبوط اضطراري لطائرة إماراتية في تايلاند.. وإصابات طفيفة بين الركاب

طيران الاتحاد الإماراتي،
طيران الاتحاد الإماراتي، فيتو
18 حجم الخط

ذكرت صحيفة “خاوسود” الآسيوية أن رحلة تابعة لشركة طيران الاتحاد الإماراتي واجهت اضطرابات جوية أثناء استعدادها للهبوط في مطار بمحافظة فوكيت التايلاندية، ما تسبب في إصابات عديدة.

خط سير الطائرة الإماراتية قبل الهبوط الاضطراري 

وبحسب موقع التتبع “فلايت أوار”، فقد غادرت الرحلة، التي تم تحديدها باسم EY416، من أبو ظبي اليوم الأربعاء، ووصلت إلى فوكيت في الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت المحلي.

وذكرت صحيفة “خاوسود” لاحقًا أنه لم يتم العثور على أي من الركاب الـ 160 مصابين بجروح خطيرة خلال التقييم الأولي، وذلك نقلًا عن مونتشاي تانود، المدير العام لمطار فوكيت الدولي.

اضطرابات جوية شديدة فوق المجال الجوي 

وفي عام 2024، واجهت رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية السنغافورية من لندن إلى سنغافورة اضطرابات جوية شديدة فوق المجال الجوي التايلاندي، ما أجبرها على الهبوط اضطراريًا في بانكوك.

أسفر الحادث عن مقتل شخص وإصابة العشرات من الركاب وأفراد الطاقم بجروح خطيرة.

تحطم طائرة صغيرة وسط المكسيك أثناء هبوط اضطراري ومصرع 7 أشخاص

جدير بالذكر أن الشهر الماضى أسفر حادث تحطم طائرة صغيرة في وسط المكسيك، أثناء محاولتها الهبوط اضطراريًّا، عن مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص، بحسب منسق الحماية المدنية في ولاية المكسيك، أدريان هيرنانديز.

وقع الحادث في منطقة سان ماتيو أتينكو الصناعية، على بعد نحو 5 كيلومترات من مطار تولوكا وحوالي 50 كيلومترًا غربي العاصمة مكسيكو سيتي، بعد إقلاع الطائرة من أكابولكو على ساحل المحيط الهادئ.

وأوضح هيرنانديز أن الطائرة كانت تقل 8 ركاب وطاقم من شخصين، لكن تم العثور على 7 جثث فقط بعد الحادث. 

وذكر أن الطائرة حاولت الهبوط على ملعب كرة قدم، لكنها اصطدمت بسقف معدني لمبنى تجاري قريب، ما أدى إلى نشوب حريق كبير. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رحلة تابعة لشركة طيران الاتحاد الإماراتي مطار بمحافظة فوكيت التايلاندية EY416 160 مصابين مطار فوكيت الدولي أبو ظبي

مواد متعلقة

"غدر" في العرف العسكري، واشنطن استخدمت طائرة "متنكرة" بطلاء مدني لقتل مهربين

الثلوج تحبس طائرة رئيس رومانيا في مطار باريس

تحطم طائرة صغيرة وسط المكسيك أثناء هبوط اضطراري ومصرع 7 أشخاص

هبوط اضطراري لـ 3 مروحيات أمريكية في مطار ياباني

هبوط اضطراري لطائرة ركاب متجهة من بريطانيا إلى مصر

ads

الأكثر قراءة

حالة الطقس اليوم، خريطة سقوط الأمطار وموقف القاهرة

ارتفاع العباد وانخفاض الذرة، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

حملات أمنية تضبط 166 سلاحا ناريا و29 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

سعر الخضار اليوم، انخفاض 13 صنفا منها الطماطم والليمون والخيار وارتفاع الفلفل

الصغرى تحمل "بردا قاسيا" بالمحافظات، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في محافظات مصر

سعر حديد عز والاستثماري في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء

اليوم، المغرب يتحدى نيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا 2025

موعد والقناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وألباسيتي في كأس ملك إسبانيا

خدمات

المزيد

أسعار الطوب والزلط في السوق المحلي اليوم الأربعاء 14 يناير 2026

سعر حديد عز والاستثماري في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء

الدينار الأردني يسجل 66.65 جنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

استقرار أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء، وهذا العيار يسجل 5250 جنيها

المزيد

انفوجراف

يامال الأول.. أكثر 10 قمصان للاعبين مبيعا في العالم 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم التسول في المنام وعلاقته بالحزن والهم والكرب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 14 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 14 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية