هبوط اضطراري لطائرة إماراتية في تايلاند.. وإصابات طفيفة بين الركاب

18 حجم الخط

ذكرت صحيفة “خاوسود” الآسيوية أن رحلة تابعة لشركة طيران الاتحاد الإماراتي واجهت اضطرابات جوية أثناء استعدادها للهبوط في مطار بمحافظة فوكيت التايلاندية، ما تسبب في إصابات عديدة.

خط سير الطائرة الإماراتية قبل الهبوط الاضطراري

وبحسب موقع التتبع “فلايت أوار”، فقد غادرت الرحلة، التي تم تحديدها باسم EY416، من أبو ظبي اليوم الأربعاء، ووصلت إلى فوكيت في الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت المحلي.

وذكرت صحيفة “خاوسود” لاحقًا أنه لم يتم العثور على أي من الركاب الـ 160 مصابين بجروح خطيرة خلال التقييم الأولي، وذلك نقلًا عن مونتشاي تانود، المدير العام لمطار فوكيت الدولي.

اضطرابات جوية شديدة فوق المجال الجوي

وفي عام 2024، واجهت رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية السنغافورية من لندن إلى سنغافورة اضطرابات جوية شديدة فوق المجال الجوي التايلاندي، ما أجبرها على الهبوط اضطراريًا في بانكوك.

أسفر الحادث عن مقتل شخص وإصابة العشرات من الركاب وأفراد الطاقم بجروح خطيرة.

تحطم طائرة صغيرة وسط المكسيك أثناء هبوط اضطراري ومصرع 7 أشخاص

جدير بالذكر أن الشهر الماضى أسفر حادث تحطم طائرة صغيرة في وسط المكسيك، أثناء محاولتها الهبوط اضطراريًّا، عن مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص، بحسب منسق الحماية المدنية في ولاية المكسيك، أدريان هيرنانديز.

وقع الحادث في منطقة سان ماتيو أتينكو الصناعية، على بعد نحو 5 كيلومترات من مطار تولوكا وحوالي 50 كيلومترًا غربي العاصمة مكسيكو سيتي، بعد إقلاع الطائرة من أكابولكو على ساحل المحيط الهادئ.

وأوضح هيرنانديز أن الطائرة كانت تقل 8 ركاب وطاقم من شخصين، لكن تم العثور على 7 جثث فقط بعد الحادث.

وذكر أن الطائرة حاولت الهبوط على ملعب كرة قدم، لكنها اصطدمت بسقف معدني لمبنى تجاري قريب، ما أدى إلى نشوب حريق كبير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.