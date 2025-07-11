فوائد أوميجا 3، يمنع تكون الجلطات وتحمي من أمراض السرطان والقلب

فوائد أوميجا 3، الأوميجا 3 من الأحماض الأمينية الشهيرة وهو من الدهون الصحية التي يحتاجها الجسم وعادة توجد فى الأسماك والمكسرات.

وفوائد أوميجا 3، عديدة لقيمته الغذائية العالية فهو غذاء المخ والأعصاب كما يحارب الدهون الضارة بالجسم والكوليسترول.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن أوميجا 3 هي أحماض دهنية أساسية لا يستطيع الجسم إنتاجها بنفسه، بل يحصل عليها من خلال الغذاء أو المكملات الغذائية، وتعتبر من العناصر الضرورية لصحة الجسم والعقل، وقد أثبتت الأبحاث أن لها تأثير إيجابي كبير على العديد من أعضاء الجسم، من القلب إلى الدماغ، ومن الجلد إلى المفاصل.

وأضافت منى، تتواجد أوميجا 3 بشكل طبيعي في الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل، وفي بذور الكتان، والجوز، وزيت الكانولا، وبعض المكملات مثل زيت السمك وزيت كبد الحوت.

فوائد أوميجا 3 للصحة

فوائد أوميجا 3 للصحة

وتابعت، أن من فوائد أوميجا 3 للصحة:-

تقلل أوميجا 3 من خطر الإصابة بأمراض القلب، لأنها تساعد في خفض مستويات الدهون الثلاثية، وترفع الكولسترول الجيد وتقلل من ضغط الدم المرتفع، وتمنع تكون الجلطات وتحسن مرونة الشرايين.

أوميجا 3 ضرورية لتطور الدماغ لدى الأطفال والرضع، حيث تساعد في تحسين التركيز والذاكرة، وتساهم في التخفيف من أعراض الاكتئاب والقلق، قد تقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر والخرف مع التقدم في السن.

تساعد أوميجا 3 في تقليل الالتهابات المزمنة التي ترتبط بالعديد من الأمراض مثل السكري، وأمراض القلب، والروماتويد، ومفيدة لمرضى التهاب المفاصل، حيث تخفف من التورم والألم في المفاصل.

تساعد في الوقاية من الضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر، والذي قد يؤدي إلى فقدان البصر.

أظهرت بعض الدراسات أن أوميجا 3 قد تساهم في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان القولون والثدي والبروستاتا.

قد تقلل من نوبات الربو لدى الأطفال والبالغين، وتساعد في تقليل التهابات الشعب الهوائية.

ترطب البشرة وتقلل من الجفاف والتشققات.

تحارب علامات التقدم في العمر مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة.

تقلل من التهابات البشرة، مثل حب الشباب والاحمرار.

تساعد في علاج الأمراض الجلدية مثل الإكزيما والصدفية.

تزيد من لمعان الشعر ونعومته.

تقلل من تساقط الشعر وتساعد على تقوية البصيلات.

تساهم في تغذية فروة الرأس وتحسين الدورة الدموية فيها، مما يعزز من نمو الشعر.

تمنح الأظافر مظهر صحي وتقلل من تكسرها وتشققها.

مصادر أوميجا 3 الطبيعية

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أن من المصادر الحيوانية والنباتية للأوميجا 3:-

الأسماك الدهنية مثل السلمون، التونة، الماكريل، السردين.

زيت السمك.

زيت كبد الحوت.

بذور الكتان.

بذور الشيا.

الجوز.

زيت الكانولا.

زيت بذور الكتان.

الجرعة الموصى بها من أوميجا 3

وأضافت الدكتورة منى، تختلف الجرعة حسب العمر والحالة الصحية، فبالنسبة للبالغين الأصحاء فالجرعة اليومية تتراوح بين 250 إلى 500 ملغ من EPA وDHA مجتمعين، ويفضل استشارة الطبيب قبل البدء في تناول المكملات، خاصة لمن يعانون من أمراض مزمنة أو يتناولون أدوية.

محاذير تناول أوميجا 3

وتابعت، أنه عند تناول كميات كبيرة من أوميجا 3، قد تحدث بعض الآثار الجانبية مثل:

الغثيان أو اضطرابات المعدة.

رائحة الفم الكريهة.

زيادة سيولة الدم (لذلك يجب الحذر مع أدوية السيولة).

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