أستاذ طب الأطفال: أوميجا 3 تعالج اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه

قالت الدكتورة ولاء الأمير، أستاذ طب الأطفال بجامعة القاهرة: إن الأوميجا 3 مهم جدا للأطفال، ولها تأثير كبير على تحسين ذاكرتهم.

وأوضحت خلال المؤتمر الدولي الخامس لطب الأطفال، بمشاركة وحضور عدد من أساتذة طب الأطفال بالجامعات المصرية، أن أوميجا 3 يفيد الأطفال للغاية، خاصة في فترة الدراسة لأنها تعمل على تحسين الانتباه والذاكرة وجودة التعلم.

أمراض تعالجها الأوميجا 3

وأشارت إلى أن أوميجا 3 تعزز علاج اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه عند الأطفال، وتحسّن معدلات وجودة النوم.

وأوضحت أن أوميجا 3 هي أحماض دهنية أساسية ولها العديد من الفوائد الصحية بما في ذلك نمو الجنين، ووظائف الدماغ، وصحة القلب، والمناعة.

ولفتت الدكتورة ولاء إلى أن أوميجا 3 تعد أحماضًا دهنية أساسية، لأن الجسم لا يستطيع إنتاجها بنفسه، ويحتاج إلى الحصول عليها من الطعام.

أطعمة تحتوي على الأوميجا 3

ونوهت الدكتورة ولاء أن أوميجا 3 موجود في عدد من الأطعمة مثل: زيت بذور الكتان، وزيت الجوز، وبذور الكتان، وزيت الكانولا، وزيت الخردل، وزيت فول الصويا، وزيت زيتون، والبروكلي.

ويناقش المؤتمر نقاط هامة تتعلق بخطة الدولة بشأن تعزيز الرعاية الصحية المقدمة للأطفال في المدارس في مجالات علاج قصر القامة والأنيميا، والتطعيمات والوقاية من الأمراض وشق توعوي خاص باستخدام أجهزة البخار والفيتامينات.

ويشارك في جلسات المؤتمر نخبة من أساتذة طب الأطفال في مصر، من بينهم: الدكتورة عزة يوسف رئيس وحدة التطور العقلي والسلوكي للأطفال سابقا بجامعة عين شمس، والدكتور أحمد البليدي رئيس أقسام طب الأطفال سابقا بجامعة القاهرة، والدكتور ماجي لويس رئيس وحدة الحساسية بقصر العيني، والدكتورة ماريان يسرى رئيس قسم الأمراض العصبية للأطفال جامعة القاهرة، والدكتورة سناء يوسف رئيس وحدة التغذية العلاجية سابقا بجامعة عين شمس، والدكتور عبدالرحمن المشد رئيس قسم الأطفال سابقا جامعة طنطا، والدكتور حافظ بازرعة رئيس وحدات الرعاية المركزة بمستشفى أبو الريش.

