الجمعة 29 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أستاذ طب الأطفال: أوميجا 3 تعالج اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه

د. ولاء الأمير
د. ولاء الأمير
ads

 قالت الدكتورة ولاء الأمير، أستاذ طب الأطفال بجامعة القاهرة: إن الأوميجا 3 مهم جدا للأطفال، ولها تأثير كبير على تحسين ذاكرتهم.

وأوضحت خلال المؤتمر الدولي الخامس لطب الأطفال، بمشاركة وحضور عدد من أساتذة طب الأطفال بالجامعات المصرية، أن أوميجا 3 يفيد الأطفال للغاية، خاصة في فترة الدراسة لأنها تعمل على تحسين الانتباه والذاكرة وجودة التعلم.

 

أمراض تعالجها الأوميجا 3

 وأشارت إلى أن أوميجا 3 تعزز علاج اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه عند الأطفال، وتحسّن معدلات وجودة النوم.

 

وأوضحت أن أوميجا 3 هي أحماض دهنية أساسية ولها العديد من الفوائد الصحية بما في ذلك نمو الجنين، ووظائف الدماغ، وصحة القلب، والمناعة.

ولفتت الدكتورة ولاء إلى أن أوميجا 3 تعد أحماضًا دهنية أساسية، لأن الجسم لا يستطيع إنتاجها بنفسه، ويحتاج إلى الحصول عليها من الطعام.

 

أطعمة تحتوي على الأوميجا 3

 ونوهت الدكتورة ولاء أن أوميجا 3 موجود في عدد من الأطعمة مثل: زيت بذور الكتان، وزيت الجوز، وبذور الكتان، وزيت الكانولا، وزيت الخردل، وزيت فول الصويا، وزيت زيتون، والبروكلي.

ويناقش المؤتمر نقاط هامة تتعلق بخطة الدولة بشأن تعزيز الرعاية الصحية المقدمة للأطفال في المدارس في مجالات علاج قصر القامة والأنيميا، والتطعيمات والوقاية من الأمراض وشق توعوي خاص باستخدام أجهزة البخار والفيتامينات.

ويشارك في جلسات المؤتمر نخبة من أساتذة طب الأطفال في مصر، من بينهم: الدكتورة عزة يوسف رئيس وحدة التطور العقلي والسلوكي للأطفال سابقا بجامعة عين شمس، والدكتور أحمد البليدي رئيس أقسام طب الأطفال سابقا بجامعة القاهرة، والدكتور ماجي لويس رئيس وحدة الحساسية بقصر العيني، والدكتورة ماريان يسرى رئيس قسم الأمراض العصبية للأطفال جامعة القاهرة، والدكتورة سناء يوسف رئيس وحدة التغذية العلاجية سابقا بجامعة عين شمس، والدكتور عبدالرحمن المشد رئيس قسم الأطفال سابقا جامعة طنطا، والدكتور حافظ بازرعة رئيس وحدات الرعاية المركزة بمستشفى أبو الريش.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طب الاطفال جامعة القاهرة الاوميجا 3 اضطراب فرط الحركة

مواد متعلقة

اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD)، التشخيص والعلاج عند الأطفال والكبار

فوائد أوميجا-3 وعلامات ومخاطر نقصه في الجسم

طب القاهرة تحقق إنجازًا عالميًّا في الكشف المبكر عن مضاعفات فقر الدم المنجلي لدى الأطفال

الأكثر قراءة

ارتفاع الدقيق والسكر والشاي، أسعار السلع الغذائية في الأسواق

إيقاف حكمي الساحة والفيديو في لقاء الزمالك وفاركو، فيتو تكشف الأسباب

مفاجأة، وزير الثقافة: ليست لدي معلومات عن عودة رانيا يحيى لأكاديمية روما

تفاصيل القبض على التيك توكر هاجر سليم بتهمة الرقص بملابس خادشة للحياء

قوة العلاقات المصرية الإماراتية ودعم لبنان يتصدران رسائل السيسي الأسبوعية

بعد حالة الجدل، فيتو تنفرد بكشف سر اختيار الإسباني روخاس لإدارة قمة الأهلي وبيراميدز

تركيا تقطع علاقاتها الاقتصادية بالكامل مع إسرائيل وتغلق مجالها الجوي أمام طائراتها

بعد مد الفترة أسبوعين، التفاصيل الكاملة للتقديم على شقق سكن لكل المصريين 7

خدمات

المزيد

حبس وغرامة، عقوبة إنفاق أموال الهيئات الشبابية في غير غرضها وفقا للقانون

سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025

سعر السكر اليوم 29 - 8 - 2025 في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم الجمعة 29-8-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء السبت.. تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وُلِد الهُدى (الحلقة السادسة)، علاقة رسول الله بزوجاته "خيركم خيركم لأهله"

ما سبب عجز قوم عاد عن إيذاء نبي الله هود؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير رؤية الدم في المنام وعلاقتها بارتكاب الذنوب والمعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads