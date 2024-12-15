الأحد 15 ديسمبر 2024
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وزير الأوقاف: العالم يضم 40 تيارا متطرفا بداية من الإخوان المسلمين ونهاية بداعش

ندوة وزير الأوقاف
ندوة وزير الأوقاف بجامعة الفيوم، فيتو

 

قال الدكتور أسامه الأزهرى  وزير الأوقاف، إن العالم به 40 تيارا متطرفا،  بداية من الإخوان المسلمين ونهاية بداعش، وهذه التيارات أوجدت 35  فكرة متطرفة منها 7 أفكار مشتركة بينهم مثل التكفير والهجرة والجهادية.

 جاء ذلك خلال الندوة التى عقدها اليوم الأحد،  وزير الأوقاف فى جامعة الفيوم،  تحت عنوان "تصحيح المفاهيم المغلوطة فى ضوء وسطية الإسلام" وشهدها الدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس الجامعة والدكتور عاصم العيسوى نائب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ووكلاء وزارة الأوقاف والأزهر وممثلون عن  الأوقاف والأزهر والكنيسة فى الفيوم وطلاب الجامعة.

بعض حملة القرآن الكريم غيرو تفاسيره حسب اهواءهم

استشهد الدكتور أسامة الأزهرى بالحديث النبوى الذى قال فيه " إنما أتخوف عليكم رجل أتاه الله القرآن حتى إذا رؤيت عليه بهجته، وكان ردءا للإسلام غيره إلى ماشاء، فمال على جاره بالسيف ورماه بالشرك".


وأضاف وزير الأوقاف، ان كل الذين تطرفوا يحملون القرآن، ولكنهم يؤلونه إلى غير مقاصد الشريعة ، وأن هذا هو الفرق بين رجل حمل القرآن مثل الشيخ محمد متولى الشعراوى، وغيره ولم يغيره إلى أفكار متطرفة، عكس كثيرين مثل أبو بكر البغدادى وأبو مصعب الزرقاوى وغيرهم الذين ينطبق عليهم ما قاله الرسول الكريم "غيره إلى ما شاء، فمال على جاره بالسيف ورماه بالشرك".

مواجهة الفكر بالفكر افضل 

أشار وزير الأوقاف، إلى ضرورة مواجهة الفكر المتطرف بالفكر الآمن الذى يبنى المجتمعات ولا يهدمها، وضرب مثلا بالسيدة زبيدة بنت جعفر بن المنصور الخليفة العباسى والتى تزوجت هارون الرشيد، وكان ابنها الخليفة المأمون، ولم تركن إلى ما أتاها الله من ملك، وكانت تعيش فى قصر الخلافة فى بغداد وعندما توجهت للحج، رأت شح وندرة فى المياه فى مكة وأن الحجاج وأهل مكة  يعانون من سقيا الماء فطلبت من مهندسى عصرها إيجاد حل جذرى لهذه الأزمة، وأشاروا عليها بأن مياه الأمطار تنهمر فى الجبال المحيطة بمكة على بعد 40 كيلو مترا،  ويمكن إقامة سدود وقنوات لتجميع المياه فى مكة.

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 فقالت لهم كلمات خالدة "اعملوا ولو تكلفت كل ضربة فأس دينارا من ذهب "، وانتهى المشروع،  وأطلق عليها عين زبيدة واستمرت تسقى أهل مكة وحجاج بيت الله الحرام أكثر من 1300 سنة.

 

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