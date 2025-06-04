بطلب من دول خليجية، ترامب يدرس تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية

كشف مشرعون أمريكيون، اليوم، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، تقترب من تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كـمنظمة إرهابية، وذلك بعد أسابيع قليلة من زيارة الرئيس الأمريكى إلى دول الخليج العربي.

إدارة ترامب تدرس تصنيف الإخوان المسلمين منظمة إرهابية

ولفتت مصادر أمريكية تعمل على تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية، إلى أن لدى المشرعين سبلًا متعددة لعرقلة جماعة الإخوان المسلمين ماليًا، وفق ما نقلت صحيفة "واشنطن فري بيكون".

وحسب الصحيفة، بدأ خطوات تصنيف جماعة الإخوان كـ منظمة إرهابية تكتسب زخمًا الشهر الماضي، عندما عقد معهد دراسة معاداة السامية العالمية والسياسات إحاطة مغلقة لموظفي الكونجرس "ركزت على وضع استراتيجيات لحظر التهديد المتزايد لجماعة الإخوان في أمريكا"، حسب ما ذكرت المجموعة في بيان صحفي.

تقرير واشنطن فري بيكون، فيتو

وأشار مصدر مطلع في الكونجرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري، يعمل على قضايا الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب، إلى أن "هناك عدة طرق تستخدمها واشنطن لتصنيف الجماعات كإرهابية، وقد ينتقى الكونجرس من بينها الخيار الملائم، لكن الزخم يتزايد نحو الخطوة".

ترامب استمع إلى مخاوف دول خليجية من جماعة الإخوان المسلمين

وزاد المصدر: "زار الرئيس ترامب الشرق الأوسط - السعودية وقطر والإمارات- وكانت رحلته ناجحة للغاية، حيث استمع إلى مخاوف حلفائنا، ومعظم هؤلاء الحلفاء يعتبرون الإخوان المسلمين منظمة إرهابية".

فيما قال مسئول عربي، إن العديد من الدول العربية ترغب في أن تتخذ الولايات المتحدة إجراءات ضد جماعة الإخوان المسلمين"

وتابع المسئول العربي لصحيفة "فري بيكون": أن "أي دولة في الشرق الأوسط صنفت جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية سترحب باتخاذ الولايات المتحدة إجراءات مماثلة".

ولفتت الصحيفة إلى أن أحد الطرق التي يمكن للولايات المتحدة اتباعها هي تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية أجنبية، ما سيفرض عقوبات على قادتها وتجميد أصولها.

أما الخيار الثاني وفق الصحيفة، فيتمثل في إضافتة الإخوان إلى قائمة المنظمات الإرهابية العالمية المحددة خصيصًا، والتي تفرض عقوبات مالية مماثلة، وفقًا لمصادر مطلعة على هذه التحركات.

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