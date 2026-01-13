"أوبتا" تصدم الفراعنة: السنغال الأوفر حظًا للوصول لنهائي أمم أفريقيا

18 حجم الخط

كشفت شبكة " أوبتا " (Opta) العالمية، المتخصصة في الأرقام والإحصائيات الرياضية، توقعاتها الصادمة بشأن المواجهة المصيرية القادمة بين المنتخب المصري ونظيره السنغالي، في نصف نهائي أمم أفريقيا، حيث رجحت كفة "أسود التيرانجا" على حساب "الفراعنة".

تفاصيل الاحتمالات الرقمية



وفقًا لنموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بالشبكة، جاءت نسب الحسم للمباراة على النحو التالي:

تصدر منتخب السنغال الاحتمالات بنسبة 42.9%، مما يجعله المرشح الأقوى للانتصار في الوقت الأصلي فيما استقرت حظوظ رفاق محمد صلاح عند نسبة 31.1%.

وبلغت نسبة حدوث التعادل في الوقت الأصلي 26%، وهو ما يعني اضطرار المنتخبين للجوء إلى الأشواط الإضافية وحسم اللقاء عبر ركلات الترجيح أو الأهداف القاتلة بحسب أوبتا.

تحدي الأرقام أمام الفراعنة

تعتمد "أوبتا" في تحليلها على بيانات دقيقة تشمل أداء اللاعبين، النتائج الأخيرة، وقوة الخطوط الدفاعية والهجومية لكلا الفريقين. ورغم تفوق السنغال الرقمي بحسب أوبتا، إلا أن المنتخب المصري دائمًا ما يثبت قدرته على كسر التوقعات في المواعيد الكبرى، معتمدًا على الشخصية القوية وخبرة لاعبيه في القارة السمراء.

تأتي أرقام أوبتا لتشعل حماس الجماهير قبل اللقاء، حيث يتطلع المنتخب السنغالي لتأكيد تفوقه الإحصائي، بينما يسعى الفراعنة لقلب الطاولة وإثبات أن كرة القدم تُحسم في الملعب لا في لغة الأرقام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.