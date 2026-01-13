الثلاثاء 13 يناير 2026
محافظات

الإسماعيلية الأزهرية تنهي استعداداتها لامتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية 

أنهت منطقة الإسماعيلية الأزهرية، استعداداتها لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية والتي تنطلق يوم الخميس المقبل.  

محافظ الإسماعيلية يطلق مبادرة للخير لتوفير 35 ألف وجبة غذائية (صور)

إزالة 41 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالإسماعيلية (صور)

رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يعقد اجتماعا مع رؤساء لجان الشهادتين الابتدائية والاعدادية 

 

وعقد الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا مع رؤساء ومساعدي لجان الشهادة الإبتدائية والاعدادية للعام الدراسي 2026/2025م. 

أبرز الحضور خلال الاجتماع 

وذلك بحضور الدكتور وجيه عبدالكريم، مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة،  وعماد زينه، رئيس كنترول الشهادة الاعدادية، ونجيب محمد مدير إدارة الإسماعيلية الأزهرية،وأحمد الصاوي مدير إدارة أمن المنطقة،والشيخ أشرف سيف مدير إدارة الخطة والمنهج. 

ومن جانبه الدكتور مؤمن الهواري رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، علي الالتزام بالتعليمات المرسلة من الادارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية.

حيث لا يسمح لأى تلميذ بالخروج من أماكن الامتحان قبل نهاية نصف الزمن المحدد لإجابة المادة، ولايجوز للتلميذ أن يحمل كتبا أو مذكرات أو أوراقا فى المادة،  ويحظر على جميع المتواجدين بلجنة الامتحان  استخدام التليفون المحمول،  وجمع التليفونات من التلاميذ وجميع العاملين بمقر لجنة الامتحان.  كما تختم ورقة الأسئلة بخاتم المعهد، ويتم تأمين اللجنة أمنيا وبالأخص حجرة الكنترول وبوابة المعهد يخصص عامل لأمن البوابة مع فرد الشرطة.

بالإضافة إلى تشميع نوافذ الكنترول بخاتم المعهد، وعدم ترك مقر لجان الامتحان تحت أى ظرف ومن يترك يعتبر ترك عمل ويتم مساءلته قانونيا أمام الجهات المختصة بذلك الأمر.  

 

الاسماعيلية منطقة الإسماعيلية الأزهرية الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية الشهادة الاعدادية الشهادة الإبتدائية إمتحانات الفصل الدراسي الاول

