رئيس هيئة قناة السويس يفتتح مبنى الجراحة بمستشفى نمرة 6 بالإسماعيلية (صور)

18 حجم الخط

شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، افتتاح مبنى الجراحة بمستشفى الهيئة "نمرة 6" بمدينة الإسماعيلية عقب انتهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة، يرافقه الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وذلك بحضور المهندس محمد غريب أبو الرجال مدير إدارة الخدمات، والدكتور صلاح مراد مدير المستشفى، والدكتور عبدالبديع فيصل رئيس قسم العمليات بالمستشفى.

خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة أصول وخدمات هيئة قناة السويس

يأتي ذلك ضمن خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة أصول وخدمات هيئة قناة السويس، ومن بينها منظومة الرعاية الصحية بهدف تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى.

جانب من مراسم الافتتاح، فيتو

تطوير مبنى الجراحة حديثا

شملت عملية تطوير مبنى الجراحة تحديثًا شاملًا، ويضم المبنى جناح عمليات مجهز بأحدث الأجهزة الطبية، وقسم تعقيم مركزي، ووحدة تفتيت الحصوات، وثلاث عيادات خارجية للتخصصات الجراحية، وغرفتي غيار، إلى جانب صيدليات داخلية وخارجية، وسكن خاص للأطباء.

جانب من مراسم الافتتاح، فيتو

جانب من مراسم الافتتاح، فيتو

مكونات مبنى الجراحة

ويتكون المبنى من أربعة طوابق وجناح عمليات يضم خمس غرف عمليات، منها أربع غرف للجراحة العامة وغرفة مخصصة لجراحات الرمد، بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 55 سريرًا، موزعة بين 27 غرفة فردية و28 غرفة مزدوجة.

جانب من مراسم الافتتاح، فيتو

جانب من مراسم الافتتاح، فيتو

وخلال جولته، حرص الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة على متابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المُقدمة وتفقد أحوال المرضى والاطمئنان على حالتهم الصحية، والتأكد من مستوى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة، كما قام بتقديم باقات من الورود لهم، متمنيًا لهم دوام الصحة والشفاء العاجل.

وأكد الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس تمضي قدمًا نحو تنفيذ خطة شاملة وطموحة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية داخل المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للهيئة، من خلال التطوير الشامل للأقسام الطبية المختلفة وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات العلاجية الحديثة، وتنمية وصقل مهارات العنصر البشري من أطباء وأطقم تمريض وفنيين، مع الالتزام الصارم بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة الصحية، بما يواكب التطورات الحديثة في مجال الرعاية الصحية ويضمن تقديم خدمات طبية متكاملة وعالية الكفاءة.

وأوضح رئيس الهيئة أن هذه الجهود تتكامل مع جهود الدولة والتي تستهدف بالأساس الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للعاملين بالهيئة والمواطنين بمحافظات القناة الثلاث، وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي تضطلع به الهيئة حرصًا على دعم المنظومة الصحية وتخفيف الأعباء عن المرضى، من خلال تطوير البنية التحتية للمنشآت الطبية والارتقاء بمستوى وكفاءة الخدمات.

واستمع الفريق أسامة ربيع إلى شرح تفصيلي من الدكتور صلاح مراد مدير المستشفى عن عمليات التطوير بالمبنى وما شمله من تحديث شامل للأجهزة الطبية حيث تم تدعيم جناح العمليات بجهاز جديد للأشعة التداخلية، وتوفير جهاز ليزر متطور لجراحات الرمد، وميكروسكوب حديث لجراحات العيون، بالإضافة إلى تطوير وتحديث أجهزة التخدير.

وأشار مدير مستشفى نمرة ٦ بمدينة الإسماعيلية إلى أن تطوير مبنى الجراحة ساهم في القضاء نهائيًا على قوائم الانتظار التي كانت تصل إلى ثلاثة أشهر، كما أن جميع العمليات حاليًا تتم باستخدام تقنيات الجراحة بالمنظار والجراحة العامة الحديثة، بما يضمن سرعة تقديم الخدمة وكفاءة الأداء الطبي.

وأضاف بأن أعمال التطوير لم تقتصر على الشق الطبي فقط، بل تم تطبيق اشتراطات الحماية المدنية، وتحديث أنظمة مكافحة الحريق ومخرج الطوارىء، والالتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة المهنية.

جدير بالإشارة، إلى أن مشروع تطوير مبنى الجراحة تم وفقًا لضوابط الكود المصري للمنشآت الطبية والمعايير المعتمدة دوليًا، ومن المنتظر إنهاء إجراءات الحصول على اعتماد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في القريب العاجل.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.