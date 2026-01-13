الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إزالة 34 تعديا على الأراضي الزراعية في الإسماعيلية (صور)

جانب من أعمال الحملة،
جانب من أعمال الحملة، فيتو
18 حجم الخط

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، انطلاق أعمال المرحلة الأولى من الموجة 28 لحملة إزالة التعديات من مقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الإسماعيلية، والتي يتم تنفيذها حتى 30 من شهر يناير الجارى، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.
 

الإسماعيلية الأزهرية تنهي استعداداتها لامتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية 

محافظ الإسماعيلية يطلق مبادرة للخير لتوفير 35 ألف وجبة غذائية (صور)

 

أبرز أعمال الحملة 

وشملت أعمال الحملة تنفيذ إزالة 34 حالة تعدٍّ على مساحة فدان واحد وقيراط واحد و22 سهم و2942 م2، وذلك خلال اليوم الثالث للمرحلة الأولى من الموجة 28، والتي نُفذت بجميع مراكز ومدن وأحياء محافظة الإسماعيلية، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية، ونوابهم، وممثلي جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون. 
 

جانب من أعمال الحملة،فيتو
جانب من أعمال الحملة،فيتو
جانب من أعمال الحملة،فيتو
جانب من أعمال الحملة،فيتو


وأسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة لعدد 12 حالة تعدٍّ لمتغير غير قانوني على مساحة 2315 مترا مربعا، كما تنفيذ إزالة لعدد 11 حالة تعدٍّ على أراضي زراعية بولاية الزراعة على مساحة 22 قيراط و19 سهم. 

 

هذا إلى جانب تنفيذ حالتي تعدٍّ على أراضي زراعية أملاك دولة على مساحة 3 قراريط و3 أسهم، وتنفيذ إزالة لعدد 9 حالات تعدٍّ على أراضي أملاك دولة بمساحة 627 مترا مربعا.
 

جانب من أعمال الحملة،فيتو
جانب من أعمال الحملة، فيتو
جانب من أعمال الحملة،فيتو
جانب من أعمال الحملة، فيتو
جانب من أعمال الحملة،فيتو
جانب من أعمال الحملة، فيتو

 

الالتزام بالجدول الزمني  

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

 

التعامل الفورى حيال الحالات  

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

ومن الجدير ذكره، أن الموجة 28 لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، ويجرى تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من 10 حتى 30 يناير 2026، والمرحلة الثانية في الفترة من 7 حتى 27 فبراير 2026 والمرحلة الثالثة في الفترة من 7 حتى 27 مارس 2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية محافظ الإسماعيلية الشبكة الوطنية للطوارئ إزالة التعديات محافظة الإسماعيلية

مواد متعلقة

الإسماعيلية الأزهرية تنهي استعداداتها لامتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية 

محافظ الإسماعيلية يطلق مبادرة للخير لتوفير 35 ألف وجبة غذائية (صور)

محافظ الإسماعيلية يوجه باستضافة أسرة في قرية سياحية عقب احتراق منزلهم

إزالة 41 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالإسماعيلية (صور)
ads

الأكثر قراءة

زلزال في"التشكيلية"، وليد قانوش يغادر منصبه وتفويض الوكيل الدائم بصلاحيات الوزير

نائب محافظ مطروح يقود حملة لإزالة الإشغالات

مصر ترحب بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف جماعة الإخـوان "كيان إرهـابي عالمي"

لماذا سمي أبو بكر بـ "الصديق"، وعلاقته برحلة الإسراء والمعراج؟

البيت الأبيض: ترامب يتحدث عن إيران الليلة

الكهرباء تحدد الحالات التي يتوجب فيها تغيير عدادات الاستهلاك للمواطنين

هطول أمطار غزيرة على مران منتخب مصر بطنجة قبل مواجهة السنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين فى حادثى سير بالغردقة وقنا

خدمات

المزيد

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته، أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا سمي أبو بكر بـ "الصديق"، وعلاقته برحلة الإسراء والمعراج؟

هل تجوز صلاة سنة الوضوء بعد العصر ؟، أمين الفتوى يوصح (فيديو)

كرامات السيدة زينب مع الإمام الشعراوي والشيخ حسن الشافعي

المزيد
الجريدة الرسمية