إزالة 34 تعديا على الأراضي الزراعية في الإسماعيلية (صور)

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، انطلاق أعمال المرحلة الأولى من الموجة 28 لحملة إزالة التعديات من مقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الإسماعيلية، والتي يتم تنفيذها حتى 30 من شهر يناير الجارى، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.



أبرز أعمال الحملة

وشملت أعمال الحملة تنفيذ إزالة 34 حالة تعدٍّ على مساحة فدان واحد وقيراط واحد و22 سهم و2942 م2، وذلك خلال اليوم الثالث للمرحلة الأولى من الموجة 28، والتي نُفذت بجميع مراكز ومدن وأحياء محافظة الإسماعيلية، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية، ونوابهم، وممثلي جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون.



وأسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة لعدد 12 حالة تعدٍّ لمتغير غير قانوني على مساحة 2315 مترا مربعا، كما تنفيذ إزالة لعدد 11 حالة تعدٍّ على أراضي زراعية بولاية الزراعة على مساحة 22 قيراط و19 سهم.

هذا إلى جانب تنفيذ حالتي تعدٍّ على أراضي زراعية أملاك دولة على مساحة 3 قراريط و3 أسهم، وتنفيذ إزالة لعدد 9 حالات تعدٍّ على أراضي أملاك دولة بمساحة 627 مترا مربعا.



الالتزام بالجدول الزمني

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

التعامل الفورى حيال الحالات

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

ومن الجدير ذكره، أن الموجة 28 لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، ويجرى تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من 10 حتى 30 يناير 2026، والمرحلة الثانية في الفترة من 7 حتى 27 فبراير 2026 والمرحلة الثالثة في الفترة من 7 حتى 27 مارس 2026.

