وزارة العمل: 77 وظيفة بشركة سكاي للموانئ ببورسعيد

18 حجم الخط

أعلنت وزارة العمل بالتعاون مع مديرية العمل ببورسعيد، عن توفير 77 فرصة عمل بالعديد من التخصصات والمجالات المختلفة بشركة سكاي للموانئ.

الوظائف والمهن المطلوبة

ووفقًا للتفاصيل التالية فإن المهن المطلوبة والرواتب تشمل توفير:

35 سائقا – رخصة درجة أولى قلاب – الراتب: 20,000 جنيه.

10 فنيِّ كهرباء معدات – الراتب: 12,000 جنيه.

5 فنيِّ صيانة كهرباء – الراتب: 12,000 جنيه.

5 مشرفي صيانة – الراتب: 20,000 جنيه.

5 لحامين – الراتب: 13,000 جنيه.

7 فنيِّ هيدروليك – الراتب: 12,000 جنيه

5 فنيِّ ميكانيكا معدات – الراتب: 20,000 جنيه.

5 مساعدي ميكانيكا – الراتب: 7,000 جنيه.

وتضمنت شروط التقديم للوظائف المعلن عنها من قبل وزارة العمل أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل متوسط.

طريقة التقديم للوظائف

طريقة التقديم: على الراغبين في التقدم لهذه الوظائف التواصل مع المدير المسؤول: محمد مجدي، رقم التليفون: 01157022245.

توفير فرص عمل مناسبة ومتنوعة لمواطني بورسعيد

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل إن وزارة العمل مستمرة في جهودها لتوفير فرص عمل مناسبة ومتنوعة لمواطني بورسعيد، ودعم الشباب في الانخراط بسوق العمل، بما يسهم في التنمية الاقتصادية وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.