الأربعاء 07 يناير 2026
أخبار مصر

وزارة العمل: 77 وظيفة بشركة سكاي للموانئ ببورسعيد

وزارة العمل، فيتو
وزارة العمل، فيتو
أعلنت وزارة العمل بالتعاون مع مديرية العمل ببورسعيد، عن توفير 77 فرصة عمل بالعديد من التخصصات والمجالات المختلفة بشركة سكاي للموانئ. 

الوظائف والمهن المطلوبة 

ووفقًا للتفاصيل التالية فإن المهن المطلوبة والرواتب تشمل توفير:

  • 35 سائقا – رخصة درجة أولى قلاب – الراتب: 20,000 جنيه.
  • 10 فنيِّ كهرباء معدات – الراتب: 12,000 جنيه.
  • 5 فنيِّ صيانة كهرباء – الراتب: 12,000 جنيه.
  • 5 مشرفي صيانة – الراتب: 20,000 جنيه.
  • 5 لحامين – الراتب: 13,000 جنيه.
  •  7 فنيِّ هيدروليك – الراتب: 12,000 جنيه
  •  5 فنيِّ ميكانيكا معدات – الراتب: 20,000 جنيه.
  • 5 مساعدي ميكانيكا – الراتب: 7,000 جنيه.

وتضمنت شروط التقديم للوظائف المعلن عنها من قبل وزارة العمل أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل متوسط. 

طريقة التقديم للوظائف 

طريقة التقديم: على الراغبين في التقدم لهذه الوظائف التواصل مع المدير المسؤول: محمد مجدي، رقم التليفون: 01157022245.

توفير فرص عمل مناسبة ومتنوعة لمواطني بورسعيد

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل إن وزارة العمل مستمرة في جهودها لتوفير فرص عمل مناسبة ومتنوعة لمواطني بورسعيد، ودعم الشباب في الانخراط بسوق العمل، بما يسهم في التنمية الاقتصادية وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي.

