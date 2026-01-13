محافظ الإسماعيلية يتابع تنفيذ مشروع الشارع الجديد بفايد (صور)

18 حجم الخط

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال تطوير الشارع الجديد بمركز ومدينة فايد و التى تقوم بها مديرية الطرق والنقل، برئاسة المهندس أحمد الشيمي.

وتشمل أعمال التطوير الشامل للشارع الجديد (المزدوج) بمدينة فايد، بدءًا من طريق الإسماعيلية – السويس الصحراوى وحتى طريق البحر، وذلك في الاتجاهين.

تطوير ميدان فايد

ويشمل المشروع إنشاء ميدان عند تقاطع الشارع مع طريق البحر، إلى جانب تنفيذ التعديلات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية، نظرًا لكون الطريقين من المحاور الرئيسية بمدينة فايد.

جانب من أعمال تطوير الشارع الجديد بفايد، فيتو

وفي هذا السياق، كان محافظ الإسماعيلية وجّه بإزالة التعديات على الأرصفة والبروزات المخالفة بطول الشارع، وقد تم تنفيذ هذه التوجيهات من خلال مركز ومدينة فايد.

توصيل خدمات الغاز

كما وجّه بالتصريح لشركة «تاون جاس» بأعمال الحفر اللازمة لتوصيل خدمة الغاز الطبيعي للمنطقة بالكامل، مع التأكيد على التنسيق المسبق مع جميع الجهات والمرافق المعنية قبل بدء أعمال التطوير، بما يضمن عدم المساس بالمسطحات الجاري تطويرها خلال السنوات المقبلة.

جانب من أعمال تطوير الشارع الجديد بفايد،فيتو

وشدد محافظ الإسماعيلية على ضرورة الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بالمشروع قبل حلول فصل الصيف، بما يحقق الأهداف المرجوة من المشروع ويسهم في تحقيق السيولة المرورية المطلوبة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعلى صعيد آخر تواصل مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية، أعمال تسليك غرف صرف مياه الأمطار بمنطقة كامب البومب بطريق البلاجات وشارع محمد علي، ضمن الإجراءات الوقائية استعدادًا لموسم الأمطار.

الانتهاء من إنشاء غرف الصرف

وانتهت مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، مسبقًا من إنشاء غرف صرف مياه الأمطار بمختلف مناطق مدينة الإسماعيلية، وذلك في إطار توجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بشأن تطوير شبكة الطرق ورفع كفاءة البنية التحتية على مستوى المحافظة.

