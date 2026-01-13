محافظ الإسماعيلية يوجه باستضافة أسرة في قرية سياحية عقب احتراق منزلهم
قام اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، بزيارة أسرة بعد تعرض منزلهم للحريق بقرية أبوسلطان نطاق مركز ومدينة فايد، وذلك بأحد الوحدات السكنية بقرية سياحية، والتي وجه بتوفيرها للأسرة كسكن بديل مؤقت.
التعامل الفورى مع البلاغ
وأكدت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، أنه فور تلقي البلاغ بالحالة، تم توجه مدير الإدارة الاجتماعية بمركز ومدينة فايد لمحل الأسرة المنكوبة، وتم التنسيق مع محمد علي رئيس مركز ومدينة فايد لاستضافة الأسرة بأحد الوحدات السكنية بقرية سياحية.
توفير الاحتياجات الأولية
وأضافت انه تم توفير الاحتياجات الأولية للأسرة من الطعام (وجبات ساخنة) والشراب (مياه وعصائر)، بالإضافة للملابس والأغطية حتى يتم بحث الحالة.
ووجه "أكرم"، رئيس مركز ومدينة فايد بتوفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية لأبناء الأسرة من الطلبة، والتنسيق مع معلمين لمراجعة مواد امتحانات الفصل الدراسي الأول المقررة غدًا الأربعاء.
كما وجه محافظ الإسماعيلية، مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، بسرعة صرف إعانة مالية عاجلة للأسرة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لحين دراسة حالة الأسرة بشكل كامل واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
يأتي ذلك ضمن الدور الذى تقوم به الأجهزة التنفيذية في محافظة الإسماعيلية ودورها في التفاعل مع المواطنين وكافة شكواهم.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا