الثلاثاء 13 يناير 2026
محافظات

محافظ الإسماعيلية يوجه باستضافة أسرة في قرية سياحية عقب احتراق منزلهم

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية خلال تفقده أحوال الأسرة المضارة،فيتو
قام اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، بزيارة أسرة بعد تعرض منزلهم للحريق بقرية أبوسلطان نطاق مركز ومدينة فايد، وذلك بأحد الوحدات السكنية بقرية سياحية، والتي وجه بتوفيرها للأسرة كسكن بديل مؤقت. 

محافظ الإسماعيلية يتابع تداعيات موجة الطقس السيئ ويشدد على رفع حالة الطوارئ

إزالة 41 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالإسماعيلية (صور)

التعامل الفورى مع البلاغ  

وأكدت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، أنه فور تلقي البلاغ بالحالة، تم توجه مدير الإدارة الاجتماعية بمركز ومدينة فايد لمحل الأسرة المنكوبة، وتم التنسيق مع محمد علي رئيس مركز ومدينة فايد لاستضافة الأسرة بأحد الوحدات السكنية بقرية سياحية.

 

توفير الاحتياجات الأولية 

وأضافت انه تم توفير الاحتياجات الأولية للأسرة من الطعام (وجبات ساخنة) والشراب (مياه وعصائر)، بالإضافة للملابس والأغطية حتى يتم بحث الحالة. 

ووجه "أكرم"، رئيس مركز ومدينة فايد بتوفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية لأبناء الأسرة من الطلبة، والتنسيق مع معلمين لمراجعة مواد امتحانات الفصل الدراسي الأول المقررة غدًا الأربعاء.

كما وجه محافظ الإسماعيلية، مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، بسرعة صرف إعانة مالية عاجلة للأسرة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لحين دراسة حالة الأسرة بشكل كامل واتخاذ ما يلزم من إجراءات.  

يأتي ذلك ضمن الدور الذى تقوم به الأجهزة التنفيذية في محافظة الإسماعيلية ودورها في التفاعل مع المواطنين وكافة شكواهم. 

الجريدة الرسمية