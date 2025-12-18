مجموعة المنصور للسيارات توقع اتفاقية استراتيجية مع جنرال موتورز مصر وARRW لتوريد 1500 سيارة شيفروليه أوبترا المجمعة محليًا

تمكين الشباب المصري في قطاع النقل الذكي

أعلنت مجموعة المنصور للسيارات – الوكيل الحصري لعلامة شيفروليه في مصر – عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع جنرال موتورز مصر وتطبيق النقل الذكي المصري ARRW، بهدف توريد 1500 سيارة شيفروليه أوبترا مُجمعة بالكامل محليًا لدعم البرنامج، الذي يهدف إلى تمكين الشباب من امتلاك وتشغيل سيارات ضمن منظومة نقل ذكية متكاملة تتيح فرص عمل مستدامة.

وتركز الشراكة على تطوير تجربة النقل الذكي للمستخدمين، من خلال توفير سيارات عالية الجودة مزودة بأحدث أنظمة الأمان، مع تجربة نقل تعتمد على السهولة والكفاءة، وبناء الثقة مع العملاء، وهو ما يعزز مكانة ARRW كنموذج مصري مبتكر في قطاع النقل الذكي المستدام. ستكون الإسكندرية المرحلة التجريبية لهذا المشروع، بينما من المخطط أن يتم إطلاقه في القاهرة في الربع الأول من 2026، مع خطط طموحة لتغطية كافة أنحاء مصر بنهاية 2026، مما يعزز من قدرات النقل الذكي في السوق المصري.

ويقدم تطبيق ARRW للشباب المصري فرصة الانخراط في منظومة تشغيل متكاملة، تشمل السيارة، التمويل، والدعم التشغيلي بالتعاون مع شركاء ماليين واستثماريين مثل شركة أمان لتقديم حلول تمويلية مناسبة، و"بكرة" للتخطيط المالي والاستثمار، لضمان استدامة الأعمال وتعزيز فرص النجاح للمستفيدين من البرنامج. هذه المنظومة تمكّن الشباب من الدخول إلى سوق النقل بطريقة متكاملة وآمنة، وتتيح لهم تحقيق دخل مستدام مع الحفاظ على جودة الخدمة للمستخدم النهائي.

ومن جانبه، أشار الأستاذ لطفي منصور، الرئيس التنفيذي للعمليات إلى أن هذه الشراكة تعكس رؤية مجموعة المنصور في تعزيز الابتكار الصناعي، وخلق منظومة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي طويل الأمد، وتوفر فرص عمل للشباب، وتدعم الاقتصاد الوطني من خلال استثمارات طويلة الأجل، كما أنها تؤكد التزامنا بالارتقاء بتجربة العملاء والمجتمع بشكل عام، عبر تقديم خدمات نقل آمنة وعالية الجودة، وتعزيز ثقافة الابتكار والتكنولوجيا في جميع مراحل العمل، وهو ما يجعل مصر نموذجًا يُحتذى به في استدامة قطاع النقل وتمكين الشباب اقتصاديًا واجتماعيًا، مع توفير فرص حقيقية للنمو الشخصي والمهني على المدى الطويل.

