هتوفر في الفاتورة، نصائح مهمة من الكهرباء لاختيار الأجهزة الاقل استهلاكا للتيار

قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة نصائح للمواطنين لاختيار الاجهزة الموفرة للكهرباء، حيث يمكن التعرف عليها من خلال بطاقة كفاءة الطاقة.

خطوات اختيار الأجهزة الكهربائية الاقل استهلاكا للكهرباء

وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن بطاقة كفاءة الطاقة هي بطاقة توعوية تساعد المستهلك على المقارنة بين الأجهزة الكهربائية من حيث كفاءتها في استهلاك الطاقة.

وتوضع البطاقة في مكان واضح على الجهاز، وتوضح مستويات الكفاءة باستخدام الألوان والأحرف، حيث يشير اللون الأخضر (A – A+ – A++ – A+++) إلى أعلى كفاءة وأقل استهلاك، بينما يشير اللون الأحمر (E) إلى أقل كفاءة وأكثر استهلاكا للطاقة.

وتقدم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عدة خيارات لعملائها لدفع فواتير الكهرباء إلكترونيًا، ما يوفر الوقت ويتيح دفع الفاتورة من أي مكان وفي أي وقت باستخدام الإنترنت أو الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر.

وتشمل طرق دفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًا:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لـ الشركة القابضة لكهرباء مصر، حيث يمكنك دفع فاتورتك بسهولة عبر الموقع الرسمي.

مراكز تحصيل الفواتير من خلال منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

نقاط شركة فوري المنتشرة في مختلف الأماكن لتسهيل دفع الفواتير.

المحافظ البنكية التي تدعم سداد فواتير الكهرباء من خلال التطبيقات البنكية.

محافظ شركات المحمول التي تتيح لك دفع الفاتورة باستخدام رصيدك المحمول.

تطبيق My Fawry عبر الهواتف المحمولة، حيث يمكن الدفع بسهولة.

ماكينات الصراف الآلي (ATM): المنتشرة على مستوى الجمهورية والتي تتيح سداد الفواتير.

