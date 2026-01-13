5 نصائح مهمة من الكهرباء للتوفير في فاتورة الاستهلاك الشهرية

18 حجم الخط

قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة نصائح للمواطنين للتوفير في فاتورة الاستهلاك المنزلية، وذلك عند استخدام المكواة الكهربائية.



نصائح التوفير في فاتورة الكهرباء الشهرية وقت استخدام المكواة الكهربائية



وتضمنت النصائح التي قدمها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين التالي:

1- تجميع الملابس المراد كيها مرة واحدة أو مرتين أسبوعيًا، لأن ذلك يقلل من تكرار تشغيل المكواة يوميًا، مما يساهم في خفض استهلاك الكهرباء.



2- البدء بكي الملابس التي تحتاج إلى درجات حرارة مرتفعة مثل الجينز، ثم الانتقال إلى الملابس القطنية، مما يساعد على استغلال الحرارة بكفاءة قبل خفضها.



3- بعد الانتهاء من الملابس التي تحتاج حرارة عالية، يتم فصل المكواة واستغلال الحرارة المتبقية في كي الملابس الحريرية والأقمشة التي لا تحتاج إلى درجات حرارة مرتفعة.



4- استخدام المكواة البخارية يساعد على سرعة كيّ الملابس، مما يقلل من مدة التشغيل وبالتالي يساهم في خفض استهلاك الكهرباء.



5- التأكد من فصل المكواة بعد الاستخدام.

وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة نصائح للمواطنين لاختيار الاجهزة الموفرة للكهرباء، حيث يمكن التعرف عليها من خلال بطاقة كفاءة الطاقة.

خطوات اختيار الأجهزة الكهربائية الاقل استهلاكا للكهرباء

وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن بطاقة كفاءة الطاقة هي بطاقة توعوية تساعد المستهلك على المقارنة بين الأجهزة الكهربائية من حيث كفاءتها في استهلاك الطاقة.

وتوضع البطاقة في مكان واضح على الجهاز، وتوضح مستويات الكفاءة باستخدام الألوان والأحرف، حيث يشير اللون الأخضر (A – A+ – A++ – A+++) إلى أعلى كفاءة وأقل استهلاك، بينما يشير اللون الأحمر (E) إلى أقل كفاءة وأكثر استهلاكا للطاقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.