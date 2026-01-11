الكهرباء توقع بروتوكولا مع القوات المسلحة لدعم قدرات الطوارئ والأزمات

18 حجم الخط

وقع اللواء هاني محمود منصور مدير الإشارة لـ القوات المسلحة، والدكتور أحمد محـمد عبد الحميد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء الكهربائى، بروتوكول تعاون لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة (NAS) لقطاع الكهرباء والجهات التابعة له، وذلك بحضور الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وعدد من ضباط إدارة الإشارة للقوات المسلحة.

رفع كفاءة التشغيل والتحكم وتأمين البنية التحتية المعلوماتية

ويأتي ذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتعظيم أوجه الاستفادة من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات لدعم رؤية الدولة المصرية واستراتيجيتها للتحول الرقمي فى كافة المجالات.

في بيان لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أكدت أن البروتوكول يهدف إلى دعم قدرات قطاع الكهرباء فى إدارة الطوارئ والأزمات ورفع كفاءة التشغيل والتحكم وتأمين البنية التحتية المعلوماتية بما يحقق التكامل مع النموذج الوطني المصري لإدارة الطوارئ، فضلا عن المتابعة اللحظية لكافة التطورات عبر مركز سيطرة لإدارة الأزمات والكوارث بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وربطها بجميع الشركات والهيئات التابعة.

وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك جدد نصائحه للمواطنين للترشيد في استهلاك الكهرباء والتوفير في فاتورة الاستهلاك الشهرية وقت استخدام ثلاجات الكهرباء.

نصائح التوفير في فاتورة الكهرباء الشهرية وقت استخدام الثلاجات الكهربائية

وتضمنت نصائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين كالتالي:

ترتيب المواد الغذائية داخل الثلاجة بشكل يسمح بتوزيع الهواء البارد بسهولة

فتح باب الثلاجة عند الحاجة فقط، ولأقصر مدة ممكنة للحفاظ على استقرار درجة الحرارة وتجنب زيادة استهلاك الكهرباء.

ضبط درجة حرارة الثلاجة على المستوى المتوسط باعتباره الأنسب للحفاظ على جودة الطعام وترشيد استهلاك الطاقة

تنظيف شبكة التهوية الخلفية من الأتربة بانتظام لتحسين أداء الضاغط وتقليل استهلاك الكهرباء

إزالة الثلج المتراكم داخل الثلاجة بشكل دوري، إذ إن تراكمه يؤدي إلى زيادة استهلاك الكهرباء

ترك مسافة خلف الثلاجة تتراوح بين 10 و15 سم لضمان تهوية جيدة لأنابيب التبريد والضاغط، بالإضافة إلى ترك مسافة جانبية لا تقل عن 5 سم من كل جهة.

الحرص على إغلاق باب الثلاجة بإحكام، مع التأكد من سلامة الإطار العازل لمنع تسرب البرودة إلى الخارج أو دخول الهواء الساخن إلى الداخل.

تجنب وضع الأطعمة الساخنة داخل الثلاجة، وتركها حتى تبرد تمامًا قبل التبريد.

