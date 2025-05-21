لتورطه في الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، بيل كلينتون يسير مذهولًا في شوارع كوريا (فيديو)

بيل كلينتون، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم للرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، وهو يسير في شوارع كوريا الجنوبية، ويبدو عليه علامات الذهول، حيث ظهر وهو فاتح فمه وينظر في كل اتجاه، وبدا وكأنه دمية متحركة.

بيل كلينتون يسير مذهولًا في شوارع كوريا

وأكد العديد من شهود العيان الأمريكيين أن بيل كلينتون شوهد في حالة ذهول، أثناء تجوله في إنسادونج بكوريا الجنوبية، وربط النشطاء حالة كلينتون بما ذكره ممثلي الادعاء في قضية مطرب الراب "ديدي"، المتهم في الاتجار بالبشر، حيث كشفوا قبل ساعات قليلة أن مساعد ديدي السابق، ديفيد جيمس، كان يلتقي برؤساء سابقين ومنهم بيل كلينتون.

بيل كلينتون في كوريا الجنوبية، فيتو



وتساءل العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن الذي دفع بيل كلينتون للظهور بهذا الشكل الغريب وذهوله أثناء التجول في شوارع سول بكوريا الجنوبية، ولماذا ظهر كلينتون بهذه الطريقة بعدما ذُكر مساعد مطرب الراب ديدي أنه التقى برئيس سابق آخر، غير باراك أوباما، فما الذي يدور في ذهن بيل كلينتون.

وانتشرت صور ومقاطع فيديو لقيام الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون بجولة سياحية في وسط سول عبر الإنترنت، مما أثار تكهنات حول طبيعة زيارته الأولى لكوريا الجنوبية منذ عقود.

وأظهرت المنشورات، التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن الرئيس الأمريكي السابق زار منطقتي جوانج هوامون وإنسادونج، وهما وجهتان سياحيتان شهيرتان في العاصمة الكورية الجنوبية، يوم الأحد الماضي.

كلينتون يزور كوريا الجنوبية بعد انقطاع 27 عامًا

وأظهرت بعض المنشورات بيل كلينتون وهو يلتقط الصور مع السكان المحليين ويتبادل الحديث، حيث يزور كلينتون كوريا الجنوبية بعد 27 عامًا من آخر زيارة لكلينتون إلي كوريا الجنوبية أثناء رئاسته، والتي كانت في نوفمبر 1998، لعقد قمة مع الرئيس الكوري الجنوبي آنذاك كيم داي جونج.

🔥🚨BREAKING: Former President Bill Clinton was spotted appearing to be ‘in a daze’ while walking around Insa-Dong, South Korea. It is worth nothing that only a few hours ago the Diddy party prosecutors revealed that Diddy’s former assistant David James used to meet with ‘former… pic.twitter.com/YQzaUOEqv9 — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) May 20, 2025



لم تعلق مؤسسة مؤسسة كلينتون على تجول بيل كلينتون في شوارع كوريا في حالة ذهول، ولم تنشر أي معلومات حول زيارة كلينتون إلى كوريا الجنوبية عبر قنواتها الرسمية.

كما لم يصدر عن وزارة الخارجية الأمريكية في سيول أي جدول رسمي بشأن زيارة كلينتون، وفقا لمسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، ولم تكن هناك أيضًا اجتماعات معروفة تم ترتيبها مع تكتلات كبرى فيما يتعلق بزيارته.

وكانت الناشطة السياسية الأمريكية اليمينية، لورا لومر، قد ذكرت عبر حسابها على منصة "أكس"، تويتر سابقًا، أن "كلينتون ستزور كوريا الجنوبية في إطار برنامج يتضمن لقاءً مع كيم بيونج جو، رئيس شركة الاستثمار الخاصة MBK Partners. ولم تحدد لومر غرض اللقاء". وقالت شركة "إم بي كيه بارتنرز" إنها لا تستطيع التحقق من مثل هذا الادعاء.

يذكر أن كيم بيونج جو، الأمريكي الجنسية والمعروف أيضًا باسم مايكل كيم، قد تصدر قائمة "أغنى 50 شخصية كورية"، التي أصدرتها مجلة فوربس الشهر الماضي، وقدرت ثروة كيم الصافية بنحو 9.5 مليار دولار أمريكي.

كلينتون متورط في الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي

حالة الذهول التي بدا عليها بيل كلينتون، والتي دفعت البعض بوصفه أنه يسير في شوارع كوريا مثل الدمية، أثارت ردود أفعال واسعة، حيث علق البلوجر الأمريكي كاش باتيل "بيل ليس في حالة ذهول، إنه في حالة ذعر، وكلهم يعرفون ما سيحدث بعد تورطه في قضية ديدي للاتجار بالبشر".

بيل كلينتون يسير مذهولًا في شوارع كوريا، فيتو

وقال البلوجر جيم جونس: "لا شيء قادم. أنهم لا يفعلون شيئًا بشأن الدولة العميقة في أمريكا، حتى مع تورط بيل كلينتون في الإتجار بالبشر مع ديدي"

ورد البلوجر جيرشكو، فقال: "ربما كان يُقلّد فينسنت جيجانتي، زعيم المافيا الذي تظاهر بالمرض النفسي لتجنب الملاحقة القضائية. كان يتجول في قرية جرينتش مرتديًا رداء حمام ونعالًا، ويبدو في حالة ذهول، وربما أثارت أخبار محاكمة ديدي والإفصاح المزعوم عن ملفات إبستين قلق بيلي"

مغني الراب الأمريكي ديدي، فيتو



يذكر أن مغني الراب الأمريكي شون "ديدي"، يمثل أمام القضاء الأميركي في نيويورك، بتهمة توظيف إمبراطوريته الموسيقية ضمن منظومة عنيفة وقاسية للاتجار بالبشر بغرض الاستغلال الجنسي.

ويواجه المغني ديدي، 55 عامًا، الذي جمع ثروة كبيرة بدءا من تسعينيات القرن الماضي من خلال نشاطاته في الموسيقى والمشروبات الكحولية، عقوبة السجن مدى الحياة في هذه المحاكمة التي تُعد إحدى المحاكمات المنتظرة هذا العام في الولايات المتحدة.



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