طمس الحقيقة، ضحايا إبستين يطالبون الكونجرس بمحاسبة وزارة العدل الأمريكية

وجه أكثر من اثني عشر ناجيًا من جرائم جيفري إبستين رسالة إلى الكونجرس يوم الإثنين، حثوا فيها المشرعين على محاسبة وزارة العدل بسبب التأخير في إصدار جميع ملفات إبستين.

تنقيح هويات بعض الضحايا

وانتقد الناجون وزارة العدل لفشلها في تنقيح هويات بعض الضحايا كما هو مطلوب بموجب القانون، ولحجبها بعض الملفات بعد الموعد النهائي في 19 ديسمبر.

ولم تتضمن النسخة الصادرة يوم الجمعة أي وثائق مالية، كما تم تنقيح جميع صفحات وثيقة هيئة المحلفين الكبرى التي أصدرها قاضٍ اتحادي، والبالغ عددها 119 صفحة بالكامل.

شفافية ملفات إبستين

وينص قانون "شفافية ملفات إبستين"، الذي أمر وزارة العدل بالإفراج عن جميع الملفات المتعلقة بتحقيقها، على ضرورة إجراء التنقيحات لحماية الضحايا أو الأفراد العاديين وحماية المواد الحساسة، وفقًا لوزارة العدل.

وقال نائب المدعي العام، تود بلانش، إنه من المتوقع نشر المزيد من الوثائق في الأسابيع المقبلة، لكنه لم يوضح سبب التأخير.

وفي رسالة من صفحتين، أشار الناجون إلى أن الملفات أُصدرت مع "تنقيحات غير طبيعية ومتطرفة دون أي تفسير".



كما انتقدوا صعوبة أو "استحالة" البحث في مجموعة الوثائق التي نُشرت يوم الجمعة، وفشل وزارة العدل في التواصل مع ضحايا إبستين بشأن المعلومات التي حُجبت عن النشر، وعدم تيسير معرفة مكان الملفات المتعلقة بقضاياهم، أو تقديم نسخ منها "على الرغم من الطلبات المتكررة".

وطالب الناجون الكونجرس بـ "الوقوف إلى جانب سيادة القانون"، واتخاذ إجراءات لضمان وفاء وزارة العدل بوعدها بالإفراج عن الملفات بالكامل.

وقال النائبان الديمقراطيان، جيمي راسكين وروبرت جارسيا، إنهما "يستكشفان جميع الخيارات القانونية"، نظرًا لأن وزارة العدل لم تصدر المجموعة الكاملة من الملفات بحلول الموعد النهائي.

وقدمت ملفات إبستين نظرة أعمق على إبستين وشريكته في الجريمة، جيسلين ماكسويل، وكشفت عن المزيد من الصور التي تظهر المجرم الجنسي المدان مع شخصيات بارزة مثل الرئيس السابق كلينتون.

كما توفر الملفات تفاصيل جديدة حول الاعتداءات التي تعرّض لها الناجون، بما في ذلك رواية فتاة كانت تبلغ من العمر 16 عامًا حينها، قالت إنها كانت تُقدّم لإبستين تدليكًا وهي شبه عارية، وتم تشجيعها على التحرر من والديها لتتمكن من العيش معه كـ"عبدة جنسية".

جدل حول حذف صورة ترامب

وقد حُذفت صورة الرئيس ترامب في البداية من الملفات التي نشرتها وزارة العدل يوم الجمعة، قبل أن تُعاد لاحقًا، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت الوزارة تحجب معلومات بشكل انتقائي.

وأوضح المدعي العام أن الصورة أُزيلت بسبب مخاوف تتعلق بالكشف عن هويات النساء اللواتي ظهرن فيها مع ترامب.

