الإثنين 12 يناير 2026
اقتصاد

رئيس البورصة يدير ندوة تعريفية حول المشتقات المالية

شارك الدكتور إسلام عزام - رئيس البورصة المصرية، في إدارة ندوة متخصصة تناولت التعريف بأدوات المشتقات المالية ودورها في تطوير سوق رأس المال، وذلك بحضور محمد صبري نائب رئيس البورصة المصرية وبمشاركة عدد من ممثلي شركات السمسرة والمتعاملين بالسوق.

 

 

وتناولت الندوة شرحًا مبسطًا لمفهوم المشتقات المالية، وأهميتها في إدارة المخاطر وزيادة السيولة، إلى جانب استعراض الخطوات الجارية التي تتخذها البورصة المصرية تمهيدًا لإطلاق هذه الأدوات وفق أطر تنظيمية وفنية متكاملة.
 

 


وأكد رئيس البورصة المصرية خلال الندوة حرص البورصة المصرية على رفع الوعي بالأدوات المالية الحديثة، وتعزيز جاهزية أطراف السوق، بما يسهم في تطوير كفاءة السوق وزيادة جاذبيته للاستثمارات.

