محافظ سوهاج يحيل مسئول النظافة بحي شرق إلى التحقيق

أجرى اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، جولة مفاجئة لتفقد شوارع حي شرق، وذلك في إطار متابعته الميدانية المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبدأ محافظ سوهاج الجولة بتفقد المركز التكنولوجي بحي شرق، حيث اطمأن على سير العمل وانتظام تقديم الخدمات للمواطنين، موجّهًا بضرورة تيسير الإجراءات وسرعة إنجاز طلبات المواطنين.

محافظ سوهاج أحال مسئول النظافة بحي شرق إلى التحقيق لعدم الالتزام بمستوى النظافة

وقام المحافظ بتفقد عدد من شوارع الحي، شملت تفرعات شارع الزهراء، حيث شدد على ضرورة وضع حاويات القمامة بالشوارع ورفع المخلفات بشكل دوري، خاصة خلال فترة ما بعد الفجر في الصباح الباكر، كما وجّه بإزالة الإشغالات أمام المحال التجارية لإعادة الانضباط للشارع العام.

وقرر المحافظ إحالة مسئول النظافة بحي شرق إلى التحقيق، لعدم الالتزام بمستوى النظافة المطلوب، موجها بتحرير محاضر للمحال التجارية غير الملتزمة بالأسعار المعلنة، كما كلّف المحافظ رئيس الحي بإعداد مقايسة للشوارع المتفرعة من شارع محمد ضياء الدين، تمهيدًا للبدء في رصفها ببلاط الإنترلوك، موجّهًا أيضًا بحصر المساحات الفضاء التي يستغلها أصحابها كجراجات انتظار دون ترخيص.

محافظ سوهاج يطالب برفع كافة السيارات المتسببة في غلق الشوارع الجانبية

وشدد " سراج " على رفع كافة السيارات المتسببة في غلق الشوارع الجانبية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما وجّه بتحرير محاضر لأصحاب العقارات التي لم تلتزم بوضع بنرات التراخيص.

وشملت جولة المحافظ كذلك تفقد منطقة " سيتي " بمركز ومدينة سوهاج، مطالبا بوضع جدول زمني واضح للانتهاء من كافة أعمال محطة الصرف الصحي بالمنطقة، لرفع العبء عن كاهل المواطنين، والبدء في توصيل خدماتها للمواطنين، مشددا على الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الأعمال.

كما وجه المحافظ بالرفع الفوري لكافة مخلفات تطهير ترعة أولاد عزاز من الطريق، ورفع السيارات الخردة بالطريق، حفاظًا على المظهر الحضاري وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

