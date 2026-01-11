إعدام عجل بقري مصاب بنزيف داخلي بمجزر الحواويش بسوهاج (صور)

18 حجم الخط

تمكنت مديرية الطب البيطري بمحافظة سوهاج من تنفيذ إعدام كلي لعجل بقري يزن نحو 400 كيلو جرام، وذلك بعد ثبوت إصابته بنزيف داخلي حاد، أثناء أعمال الذبح بمجزر الحواويش بمركز أخميم.

إعدام عجل بقري مصاب بنزيف داخلي حاد بمجزر الحواويش في سوهاج

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد حمدي، مدير عام مديرية الطب البيطري بسوهاج، أنه خلال المرور الدوري على مجزر الحواويش، وبالاشتراك مع إدارة التفتيش والتكافل على الجزارين بالمديرية، لمتابعة سير العمل داخل المجزر، وحالات الذبح، والتأكد من سلامة الأختام والمادة الملونة، تم اكتشاف إصابة العجل المذكور بنزيف داخلي حاد.

وأضاف حمدى أنه على الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية والبيطرية اللازمة، وجرى إعدام العجل إعداما كليا حفاظا على الصحة العامة ومنع تسرب أي لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي فى الأسواق.

