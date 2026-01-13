الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس مياه سوهاج يتفقد محطات مياه الشرب والصرف والوصلات المنزلية بالمراغة

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
 تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج محطات مياه الشرب والصرف الصحى بمركز المراغة للتأكد من تطبيق الأنظمة القياسية فى التشغيل والصيانة لضمان التشغيل على مدار 24 ساعة، وكذلك للاطمئنان على اتباع تعليمات ترشيد الطاقة ومدى الالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وأنظمة التعامل مع الحريق وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات، هذا بالإضافة إلى جاهزية العاملين للتعامل مع أى تسريب لغاز الكلور وضمان تشغيل كافة المعدات للتعامل الفورى مع أي طوارئ.

رئيس مياه سوهاج يتفقد محطات مياه الشرب والصرف والوصلات المنزلية بالمراغة 

 وأكد رئيس مياه سوهاج خلال الزيارة على أهمية جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب وتنفيذ خطط غسيل الشبكات فتح أبواش الغسيل دوريا طبقا لما هو مخطط بالشركة، مؤكدا أنه يتم مراقبة جودة مياه الشرب من خلال معامل الشركة الفرعية والمعمل المركزى ومعامل مديرية الصحة والجهاز التنظيمى لمياه الشرب وحماية المستهلك ومعامل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، هذا بالإضافة إلى مطابقة السيب النهائى لمياه الصرف الصحى المعالجة.

كما تفقد رئيس مياه سوهاج اعمال تنفيذ الوصلات المنزلية للصرف الصحى بقرية الشيخ شبل، والتى تأتى ضمن أعمال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" حيث أكد على ضرورة الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال بأعلى جودة وطبقا المواصفات القياسية والجدول الزمنى المحدد.

الجدول الزمنى المحدد الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار الوصلات المنزلية رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى محطات مياة الشرب والصرف الصحى

