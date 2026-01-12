18 حجم الخط

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية لتفقد أعمال الرصف الجارية بطريق مدخل قرية إدفا التابعة لمركز ومدينة سوهاج، والذي يبلغ طوله 2 كيلومتر و100 متر، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ على أرض الواقع، والتأكد من سير الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة، وإزالة أية معوقات، رافق المحافظ خلال الجولة فريدة سلام رئيس مركز ومدينة سوهاج.

محافظ سوهاج يتفقد أعمال رصف طريق مدخل قرية إدفا

وتفقد محافظ سوهاج أعمال الرصف بدءًا من مدخل القرية وحتى داخل الكتلة السكنية بوسط القرية بطول 2.1 كيلومتر، حيث تم الانتهاء من رصف مسافة 1400 متر حتى الآن، بعرض يتراوح ما بين 9 إلى 12 مترًا، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الطرق المحلية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه المحافظ بضرورة مراعاة التخطيط المروري الجيد للطريق بما يحقق السيولة المرورية والأمان للمواطنين، مع إنشاء بوابة مناسبة لمدخل القرية تعكس المظهر الحضاري لها، واستكمال أعمال البردورات على جانبي الطريق، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.

وشدد " سراج " على ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال بالطريق خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، مع المتابعة المستمرة لضمان سرعة التنفيذ وجودة الأعمال، بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين وخدمة أهالي قرية إدفا والقرى المجاورة

