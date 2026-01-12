جامعة سوهاج تدعم وحدة الغسيل الكلوي بمستشفي شفا الأطفال بالأجهزة اللازمة

18 حجم الخط

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أنه تم دعم وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى شفا الأطفال بالأجهزة اللازمة لتشغيل الوحدة بجودة عالية للمرضى وإنهاء الأعداد المتزايدة لحالات قوائم الانتظار.

دعم وحدة الغسيل الكلوي بمستشفي شفا الأطفال بجامعة سوهاج

واضاف رئيس الجامعة انه تم دعم وتجهيز مستشفي شفا الأطفال هدية الرئيس السيسي لأطفال الصعيد، موضحًا ان ادارة الجامعة وضعت خطة تطوير وتشغيل للمستشفي لتقديم خدمات صحية عالية الجودة لتصبح مركزا اقليميا مرجعيا في كافة التخصصات الي جانب الغسيل الكلوي من خلال فرق طبية متميزة مستمرة.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب ان البروتوكول ينص علي ان تقوم إحدى المؤسسات المجتمعية بدعم وحدة الغسيل الكلوي بعدد ٢٠ ماكينة حديثة لتشغيل الوحدة، ودعمها بمحطة مياه لازمة، وعدد ٢ مضخة كهربائية و٢ مونيتور.

وقال الدكتور أحمد كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ان مستشفي شفاء الأطفال تقام على مساحة 5.6 فدان، وتضم ٢٦٣ سرير، ١٢٢ غرفة إقامة مرضي،١٧ عيادة خارجية، ٣ غرف مناظير، ٥ غرف عمليات، بالإضافة الي وحدات غسيل كلوي، حضانه مبتسرين، وحدة لعلاج الأورام، غرف أشعة، غرف عزل، وصالات رياضية علاجية، جيم علاجي، ١٣ غرفة إقامة أطباء، قاعة اجتماعات، ١٣ مصعد كهربائي، و٢ سلم كهربائي، ووحدة تعقيم مركزية.

