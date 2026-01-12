الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جامعة سوهاج تدعم وحدة الغسيل الكلوي بمستشفي شفا الأطفال بالأجهزة اللازمة

دعم وحدة الغسيل الكلوي
دعم وحدة الغسيل الكلوي بمستشفي شفا الأطفال بجامعة سوهاج
18 حجم الخط

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أنه تم  دعم وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى شفا الأطفال بالأجهزة اللازمة لتشغيل الوحدة بجودة عالية للمرضى وإنهاء الأعداد المتزايدة لحالات قوائم الانتظار.

دعم وحدة الغسيل الكلوي بمستشفي شفا الأطفال بجامعة سوهاج 

واضاف رئيس الجامعة  انه تم دعم وتجهيز مستشفي شفا الأطفال هدية الرئيس السيسي لأطفال الصعيد، موضحًا ان ادارة الجامعة وضعت خطة تطوير وتشغيل للمستشفي لتقديم خدمات صحية عالية الجودة لتصبح مركزا اقليميا مرجعيا في كافة التخصصات الي جانب الغسيل الكلوي من خلال فرق طبية متميزة مستمرة.

 

وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب ان البروتوكول ينص علي ان تقوم إحدى المؤسسات المجتمعية بدعم وحدة الغسيل الكلوي بعدد ٢٠ ماكينة حديثة لتشغيل الوحدة، ودعمها بمحطة مياه لازمة، وعدد ٢ مضخة كهربائية و٢ مونيتور.

 

وقال الدكتور أحمد كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ان مستشفي شفاء الأطفال تقام على مساحة 5.6 فدان، وتضم ٢٦٣ سرير، ١٢٢ غرفة إقامة مرضي،١٧ عيادة خارجية، ٣ غرف مناظير، ٥ غرف عمليات، بالإضافة الي وحدات غسيل كلوي، حضانه مبتسرين، وحدة لعلاج الأورام، غرف أشعة، غرف عزل، وصالات رياضية علاجية، جيم علاجي، ١٣ غرفة إقامة أطباء، قاعة اجتماعات، ١٣ مصعد كهربائي، و٢ سلم كهربائي، ووحدة تعقيم مركزية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج سلم كهربائي وحدة الغسيل الكلوي مصعد كهربائي كليه الطب

مواد متعلقة

إعدام عجل بقري مصاب بنزيف داخلي بمجزر الحواويش بسوهاج (صور)

محافظ سوهاج: محطة إكثار الدواجن نموذج ناجح لإحياء المشروعات المتعثرة

وكيل صحة سوهاج يفاجئ وحدة طب الأسرة بـ البربا ويحيل المقصرين للتحقيق

جامعة سوهاج الأهلية تعلن فتح باب التقدم لمنحة علي مصيلحي للفصل الدراسي الثاني

رئيس جامعة سوهاج يتابع امتحانات كلية التربية النوعية ويتفقد لجان الطلاب الصم (صور)

محافظ سوهاج: الانتهاء من إنشاء كوبري مشاة بمنطقة الثلاث كباري والافتتاح قريبا

إصابة 4 فتيات بالتسمم داخل سكن طلبه بحي الكوثر في سوهاج

تعليم سوهاج تنهي استعداداتها لامتحانات النقل للفصل الدراسي الأول
ads

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور

طلاب الصف الخامس الابتدائي يؤدون امتحان اللغة العربية بالقاهرة اليوم

أرقام تاريخية في مباراة النصر والهلال قبل ديربي اليوم بالدوري السعودي

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

مصير حكومة مدبولي بيد الرئيس السيسي

وزيرة التضامن تلتقي وفدًا من أعضاء مجلس المستشارين الياباني

استقرار أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين

قبل الجلسة الافتتاحية، مصادر: التوافق على هشام بدوي رئيسا لمجلس النواب

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور

خطوات تشفير الملفات الهامة على نظام تشغيل ويندوز

سعر السمك اليوم، الماكريل المجمد يقفز 20 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الفراعنة وترويض أسود التيرانجا.. تاريخ مواجهات مصر والسنغال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإسراء والمعراج، كيف تجلى موقف أبي بكر الصديق في المعجزة؟

منها نهر الكوثر وسدرة المنتهى، 15 مشهدا من رحلة الإسراء والمعراج

تفسير رؤيا الضيوف في المنام وعلاقتها بشراء بيت جديد

المزيد
الجريدة الرسمية