الأربعاء 14 يناير 2026
سياسة

بعد دعوة الأحزاب بسرعة الإخطار، هذه ضوابط تشكيل الهيئات البرلمانية بمجلس النواب

الجلسة الافتتاحية
الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026، فيتو
دعا أول أمس الإثنين، المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الأحزاب السياسية التي لها ممثلون داخل المجلس، بسرعة إخطار ممثليها في الهيئة البرلمانية داخل المجلس خلال دور الانعقاد الأول.

 

ضوابط تشكيل الهيئات البرلمانية في مجلس النواب 

ومن الجدير بالذكر، أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حددت ضوابط اختيار الهيئات البرلمانية، والأحزاب التي يحق أن يكون لها هيئة برلمانية. 

 

من يحق لهم تشكيل هيئة برلمانية في مجلس النواب

وتنص المادة 105 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: يُخطر كل حزب سياسي يمثله ثلاثة نواب أو أكثر وكل ائتلاف برلماني رئيس المجلس كتابة، في بداية كل دور انعقاد عادي، باسم من يختاره ممثلًا لهيئته البرلمانية بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس.

 

إخطار الأحزاب باختيار الهيئات البرلمانية في مجلس النواب 

وعلى الحزب أو الائتلاف أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير في هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.

 

مسؤوليات رؤساء الهيئات البرلمانية في مجلس النواب

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب أيضا المسؤوليات على رؤساء الهيئات البرلمانية، حيث تنص المادة 106 على: يعبر ممثل الهيئة البرلمانية عنها، فى كل ما يتعلق بشؤونها المتصلة بالمجلس ونشاطها، كما تكون له الأولوية فى الكلام فى المجلس ولجانه على باقي أعضاء المجلس المنتمين إليها.
 
كما تنص المادة 107 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يجوز لممثلى الهيئات البرلمانية للمعارضة اختيار أحدهم بالإجماع لتمثيل رأيها ووجهة نظرها، إما خلال دور الانعقاد وإما في موضوع معين معروض على المجلس أو إحدى لجانه، ولا يجوز الكلام نيابة عنها إلا بعد إخطار رئيس المجلس باسمه كتابةً من جميع ممثلي الهيئات المعارضة. 

وفى حالة اختيار الهيئات البرلمانية للمعارضة ممثلًا لها، تكون له الأولوية فى الكلام بالمجلس ولجانه على باقى المنتمين إليها. 

ويؤذن لممثلي الهيئات المعارضة في الكلام إذا طلبوا ذلك عند المناقشة في المبدأ، أو أثناء المناقشة العامة في البيانات والبرامج المتعلقة بالسياسة العامة أو بالخطة أو الموازنة العامة للدولة، أو في الموضوعات ذات الأهمية القومية الخاصة.

