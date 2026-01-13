إجراء قرعة الحج للعاملين بمطار القاهرة

18 حجم الخط

شهد المحاسب مجدي إسحاق رئيس مجلس إدارة شركه ميناء القاهرة الجوي ‏إجراء قرعة الحج لعام ١٤٤٧، للإعلان عن عدد ستة فائزين أساسيين وعدد أربعة احتياطيين من بين العاملين بشركة ميناء القاهرة الجوي وعددهم ٣٢٣ مرشحا ممن تنطبق عليهم ‏الشروط.

وأسفرت القرعة عن فوز كل من:

أولا الأساسيين:

١.محمد عبد الباقي يوسف

٢.محمد محمود محمد الغريب

٣.سمر محمود شفيق عمارة

٤. ياسر محمود حافظ

٥.زينب علي عمر أحمد

٦. جمال عبد العزيز السيد مغيث

ثانيا الاحتياطيين:

١.عبد المنعم احمد محمد هنداوي

٢.سلوي الشاذلي احمد

٣. وفاء حمدي احمد

٤.حسين السيد عبد العليم

وبهذه المناسبة هنأ المحاسب مجدي إسحاق الفائزين بالقرعة، وتمنى لمن لم يحالفهم التوفيق ‏هذا العام بأن يرزقهم الله حج بيته الحرام في المرات القادمة.‏

وفي سياق متصل يواصل مطار القاهرة الدولي، توفير التسهيلات كافة للمسافرين، حرصًا على راحة المسافرين من وإلى مطار القاهرة.

خدمة جديدة لتعامل الركاب القادمين من الخارج

وقالت شركة ميناء القاهرة الجوي: إن الخدمة الجديدة لتعامل الركاب القادمين من الخارج على متن رحلات شركات الطيران المختلفة الجنسيات بشركات الليموزين والحد من التعامل المباشر بين الراكب وممثلي شركات الليموزين داخل صالات الوصول.

توفير خدمة الليموزين للمسافرين بمطار القاهرة الدولي

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني ممثلة في شركة ميناء القاهرة الدولي لتوفير كافة الخدمات للركاب بمطار القاهرة الدولي، حيث تتيح المنظومة للراكب اختيار شركة السياحة التي يتعامل معها ونوع السيارة التي تقله من المطار إلى مقر إقامته من خلال أكشاك حجز إلكترونية داخل صالات الوصول جهاز ومن خلال تطبيق على الموبايل.

