حوادث

اعترافات تفصيلية لسيدة حاولت تهريب مخدر الأيس عبر مطار القاهرة

أدلت سيدة تحمل الجنسية الأردنية متهمة بحيازة كمية من مخدر الآيس بمطار القاهرة بغرض إدخالها إلى البلاد باعترافات تفصيلية أمام نيابة النزهة

وأكدت المتهمة أنها تتخذ من عملها ستارا لمزاولة نشاطها الإجرامي، مؤكدة أنها فرد من عصابة تقوم بجلب الآيس المخدر لهم من خارج البلاد على أن تأخذ عمولة من صفقة البيع.

وأضافت المتهمة أنها وضعت المواد المخدرة داخل طرف صناعي معتقدة أنها بهذه الطريقة ستنجح في الدخول الي مصر والهروب من قوات الأمن.

وكانت معلومات وردت لرجال الإدارة العامة لـمكافحة المخدرات تفيد بقيام سيدة تحمل الجنسية الأردنية بحيازة كمية من المواد المخدرة بمطار القاهرة بقصد إدخالها الي البلاد، وعلى الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحر بالتنسيق مع أمن المطار وتم ضبطها وبتفتيشها بواسطة الشرطة النسائية عثر بحوزتها على كيلو جرام من الايس المخدر.

وبمواجهتها اعترفت بحيازتها المواد المخدرة بقصد ترويجها مقابل مبالغ مالية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الاتجار في المخدرات بالقانون 

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

