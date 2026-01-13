معرض بروكسل الدولي للسيارات يستعرض 62 طرازا جديدًا

18 حجم الخط

تنطلق فعاليات الدورة الـ 102 من معرض بروكسل للسيارات، خلال الفترة من 9 إلى 18 يناير، بمشاركة نحو 75 شركة تصنيع سيارات، واستقطاب أكثر من 300 ألف زائر.

ويُعد هذا الحدث الصناعي البارز، الذي يتميز بطابع تجاري قوي وزخم متزايد في السنوات الأخيرة، منصة لمشاركة ستيلانتس بـ 11 علامة تجارية هي: Alfa Romeo، Citroën، DS Automobiles، FIAT & Abarth، Jeep®️، Lancia، Leapmotor، Opel، Maserati، PEUGEOT، وStellantis Pro One للمركبات التجارية.

ويحتضن الجناح المتميز، الممتد على مساحة 5,200 متر مربع في القاعة رقم 5، عرض 62 مركبة تجسد قدرة ستيلانتس على تلبية جميع احتياجات التنقل - من حلول التنقل الحضري الصغيرة إلى نقل البضائع.



ولتسليط الضوء على توسعها المستمر وتحديثاتها المتواصلة للمنتجات، تقدم ستيلانتس عرضين عالميين أولين خلال معرض بروكسل للسيارات: رياضية، أنيقة، عملية، ومزودة بتقنيات وخصائص غالبًا ما تقتصر على الفئات الأعلى هذه هي السمات التي تميز Opel Astra.

هذا الطراز المدمج الأكثر مبيعًا من روسلسهايم يواصل قصة نجاحه في فئته منذ ما يقرب من 90 عامًا. وتأتي Astra الجديدة أنظف وأكثر تطورًا وجاذبية من أي وقت مضى، مع إبراز تصميم Vizor الأمامي اللافت.

وأعلنت PEUGEOT عن توجه جريء بالخروج عن المسارات التقليدية. ويتجدد هذا الطموح اليوم مع PEUGEOT 408 الجديدة، التي يعزز تصميمها الفاستباك المميز بخطوطه الحادة تفاصيل أنيقة ومتطورة في الواجهة الأمامية والمؤخرة.

وينضم إلى هذه العروض العالمية ثلاثة عروض أوروبية أولى: أحدث ابتكارات Leapmotor، السيارة B03X الكهربائية بالكامل، التي تجمع بين أحدث تقنيات الذكاء، ونظام دفع كهربائي 100%، ومساحات مرنة، لتقدم مزيجًا متناغمًا بين تصميم الكروس أوفر وخفة الحركة المثالية داخل المدن.

و Fiat QUBO L الجديدة وهي سيارة عائلية متعددة الاستخدامات، متاحة أيضًا بسبعة مقاعد وبمحركات ديزل، صُممت لتوفر رحابة ومرونة مع لمسة من المتعة تناسب احتياجات العائلات العصرية.

وسيارة Fiat Professional TRIS، المركبة الكهربائية الجديدة ثلاثية العجلات، المصممة لتلبية الطلب المتنامي سريعًا على حلول توصيل "الميل الأخير".

إلى جانب هذه الطرازات الجديدة، تستعرض ستيلانتس سيارتين اختباريتين رؤيويتين، تمزجان بين الخبرة المتراكمة والخطوات الجريئة نحو مستقبل التنقل وهما:

الأولى Citroën Elo، المستوحاة من أنماط الحياة المعاصرة وتطور أساليب العيش، تمثل مختبرًا للأفكار يجسد نهجًا مسؤولًا وذكيًا ومتاحًا للتنقل. بطول مدمج لا يتجاوز 4.10 متر، توفر Elo رحابة استثنائية تعكس طموح "سيارة صغيرة بأهداف كبيرة".

وبفضل تصميمها الكهربائي بالكامل، جرى استغلال كل متر مربع بذكاء لخلق مقصورة داخلية مرنة تستوعب حتى ستة ركاب، لتتحول إلى مساحة معيشة حقيقية تتكيف بسلاسة مع السفر، والاسترخاء، والأنشطة الترفيهية، والعمل عن بُعد.

والثانية Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo، بقوة 588 كيلوواط (800 حصان)، وعزم دوران يبلغ 800 نيوتن متر، وسرعة قصوى تصل إلى 320 كم/س، مع تسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال ثانيتين فقط. ويضمن نظام الدفع الرباعي تماسكًا ورشاقة وثباتًا عاليًا، بينما يعزز التصميم الديناميكا الهوائية ومتعة القيادة من خلال مقاعد معلقة فائقة الخفة. واللافت أن هذه السيارة الاختبارية متاحة للجميع عبر لعبة Gran Turismo 7 على PlayStation، لتقدم تجربة رقمية مفعمة بالإثارة.

كما تقدم Alfa Romeo عرضًا خاصًا يمهد لانطلاقة مرحلة جديدة من تطوير منتجاتها، إلى جانب الظهور الأول لطراز Tonale الجديد في السوق البلجيكية.

ومن جانبها، تستعرض DS Automobiles أحدث إطلاقاتها DS N°4، وDS N°8، مع تكريم قسم السباقات DS PERFORMANCE عبر عرض السيارة الكهربائية أحادية المقعد DS E-TENSE FE25، وإبراز إصدار DS PERFORMANCE Line Limited Edition، والكشف عن ابتكار حصري خلال المؤتمر الصحفي للعلامة في 9 يناير.

أما Jeep®️، فتشهد تقديم Avenger Black Edition لأول مرة، إلى جانب الظهور العالمي العلني الأول لطراز Compass 4xe الجديد، بالتوازي مع العرض الأوروبي لـ Wagoneer S.

وتخطف Lancia الأضواء بأول ظهور لها في معارض السيارات لطراز Ypsilon HF Integrale، سيارة الرالي التي طورتها Lancia Corse HF لفئة WRC2، في محطة محورية ضمن مسيرة إحياء العلامة.

وأخيرًا، تتصدر Maserati المشهد بتشكيلة مختارة تبرز الفخامة الإيطالية والتخصيص والكهربة، تضم MCPURA Cielo الجديدة، وGranCabrio، وGrecale Folgore الكهربائية بالكامل، إلى جانب الظهور الأول لإصدار Grecale Lumina Blu الخاص في منطقة بنلوكس.

ويحمل معرض بروكسل للسيارات 2026 أهمية خاصة لستيلانتس، إذ يعلن في يوم الافتتاح فوز أحد الطرازات بجائزة سيارة العام المرموقة، التي تمنحها لجنة تحكيم دولية من الصحفيين المتخصصين في السيارات. وتشارك ستيلانتس هذا العام بطرازين من بين السبعة المتأهلين للنهائيات: Citroën C5 Aircross، وFiat Grande Panda، وكلاهما يحقق نموًا متسارعًا في فئته.

