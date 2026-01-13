الثلاثاء 13 يناير 2026
تفاصيل برنامج الماجستير المهني في إدارة البنوك (MBA) بتجارة عين شمس

 أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس عن تقديم برنامج متميز في مجال الإدارة المصرفية، وذلك في إطار سعي كلية التجارة جامعة عين شمس الدائم لتطوير برامجها الأكاديمية وتقديم تعليم متميز يلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، وتحت رعاية  الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور فريد محرم الجارحي عميد كلية التجارة.

يأتي برنامج الماجستير المهني في إدارة البنوك (MBA) كواحد من أفضل البرامج التي تطرحها كلية التجارة، حيث تم تصميمه لإعداد كوادر متخصصة قادرة على قيادة القطاع المصرفي والمالي بكفاءة عالية.

تزويد الدارسين بالمعرفة النظرية المتعمقة والمهارات

وصرح ا.د فريد محرم الجارحي، بأن البرنامج يهدف إلى تزويد الدارسين بالمعرفة النظرية المتعمقة والمهارات العملية اللازمة للتعامل مع التحديات المعاصرة في الصناعة المصرفية، بما في ذلك التحول الرقمي، وإدارة المخاطر، والامتثال التنظيمي، والابتكار في الخدمات المالية.

وأكد بأن البرنامج يوفر بيئة تعليمية غنية تشجع على التفكير النقدي واتخاذ القرارات الاستراتيجية، مع التركيز على الجوانب التطبيقية التي تمكن الخريجين من الإسهام الفعال في تطوير المؤسسات المالية.

كما يتميز البرنامج بهيئة تدريسية متميزة من الخبراء الأكاديميين والممارسين المحترفين في مجال البنوك والتمويل، بحسب ما أعلنته الكلية.

وأكدت كلية التجارة جامعة عين شمس من خلال هذا البرنامج على التزامها بالتميز الأكاديمي وخدمة المجتمع، ودورها الريادي في إعداد قادة المستقبل الذين يسهمون في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

