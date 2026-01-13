الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الجامعات الخاصة تعلن فتح باب التقديم للقبول والتسجيل بالفصل الدراسي الثاني

الجامعات الخاصة
الجامعات الخاصة
18 حجم الخط
ads

عقد مجلس الجامعات الخاصة اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور عبد الوهاب عزت أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بجامعة المستقبل.

في مستهل الاجتماع، قدم المجلس الشكر لأسرة جامعة المستقبل، برئاسة الدكتور عبادة سرحان رئيس الجامعة، لاستضافة اجتماع مجلس الجامعات الخاصة.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن الجامعات الخاصة تلعب دورًا محوريًّا في تقديم تجربة تعليمية متميزة بجودة عالية، من خلال برامج تعليمية حديثة، تلبي متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أنها تمثل رافدًا أساسيًا لمنظومة التعليم العالي وتسهم بفاعلية في استيعاب الإقبال المتزايد على التعليم الجامعي.

وأشاد الوزير بالشراكات الدولية التي تعقدها الجامعات الخاصة مع الجامعات الدولية المرموقة، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تطوير البنية التحتية والمعامل، والارتقاء بالخدمات والأنشطة الطلابية، وطرح تخصصات وبرامج دراسية جديدة تواكب التطورات المتسارعة في سوق العمل، إلى جانب دعم الطلاب الموهوبين وتشجيع الابتكار والتميز.

وشدد الوزير على أهمية تعزيز دور الجامعات الخاصة في خدمة المجتمع والمشاركة الفاعلة في المبادرات القومية، بهدف تفعيل الدور المجتمعي للجامعات.

وأشاد الدكتور أيمن عاشور بالجهود الكبيرة المبذولة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري بالجامعات خلال الفترة الحالية، لضمان استمرار نجاح تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 2025/2026.

ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج للطلاب بالسرعة المطلوبة عقب انتهاء الامتحانات؛ لتمكينهم من تسجيل المُقررات الدراسية مع بداية الفصل الدراسي الثاني بكافة الكليات التي تعمل بنظام الساعات المُعتمدة.

كما وجه الدكتور أيمن عاشور بضرورة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة خلال إجازة منتصف العام الدراسي الجاري، والتأكد من توافر وجاهزية مُعدات الأمان والسلامة المهنية بكافة المباني والمنشآت الجامعية، حرصًا على سلامة كافة منتسبي المجتمع الأكاديمي، وذلك في إطار استعداد الجامعات لبدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

وأوضح الدكتور عبد الوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، أنه تم فتح باب التقديم للقبول والتسجيل بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025/2026، في حدود الأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة التي تسمح لوائحها الداخلية بذلك.

وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن المجلس وافق على إنشاء كليتي الطب البشري والصيدلة بالجامعة المصرية بالعلمين، على أن يتم استكمال الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس وافق على إنشاء كلية الحقوق بجامعة اللوتس، على أن يتم استكمال الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

ووافق المجلس على تغيير مسمى عدد من الكليات والتي جاءت على النحو التالي:
• تغيير مسمى كلية العلوم التكنولوجية بجامعة ميريت إلى كلية التكنولوجيا الحيوية.
• تغيير مسمى الكلية التكنولوجية للعلوم التطبيقية بجامعة اللوتس إلى كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.
• تغيير مسمى كلية تكنولوجيا العلوم التطبيقية إلى كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بالجامعة المصرية بالعلمين.
• تغيير مسمى كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إلى كلية تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.
• تغيير مسمى كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة الجيزة الجديدة إلى كلية علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي.

وناقش المجلس آليات تسريع إصدار الشهادات المؤمنة بالجامعات الخاصة.

واستعرض المجلس تقريرًا حول آليات عمل الإدارة العامة لشئون مجالس الجامعات الخاصة والأهلية لتخريج الطلاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجلس الجامعات الخاصة الجامعات الخاصة سوق العمل المحلي الجامعات الدولية المرموقة البحث العلمي التعليم الجامعي التعليم العالي الجامعات الدولية

مواد متعلقة

خطوات حجز سيارة قبل الخروج من صالات الوصول بمطار القاهرة

الحفني: القضاء والتحكيم دعامة رئيسية لحماية حقوق أطراف النقل الجوي

آداب عين شمس تقترب من حصد 5 شهادات آيزو جديدة

اجتماع لجنة قطاع الدراسات الهندسية بعمداء المعاهد العالية الخاصة

نائب رئيس جامعة عين شمس يتابع امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليتي التجارة والألسن

بالأسماء، تعيين قيادات جديدة في 7 جامعات

شروط الحصول على منحة لإجراء أبحاث تطبيقية في مجالات تكنولوجية حديثة

أيمن ثابت رئيسًا لقطاع التخطيط بالشركة القابضة لمصر للطيران
ads

الأكثر قراءة

تداول 24 ألف طن و1025 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

الشتاء "على أصوله"، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ارتفاع أمواج البحر المتوسط 5.5 متر، تحذير من أمطار رعدية وعاصفة ترابية

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والبصل وانخفاض الليمون البلدي

طلاب الخامس الابتدائي بالقاهرة يؤدون اليوم امتحان الدراسات الاجتماعية

العظمى بالقاهرة 18 والصغرى بالمحافظات تسجل 5 مئوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

تباين أداء مؤشرات البورصة بمرور ساعة من بدء تعاملات اليوم الثلاثاء

جلسة حاسمة بين معتمد جمال ولاعبي الزمالك

وزيرة التضامن تتابع اختبارات مشرفي حج الجمعيات الأهلية لموسم 2026

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء

كم يبلغ سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء 13- 1-2026

كم يبلغ سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

ارتفاع الأحمر، سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته، أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أصله ومن له حق النقاش فيه، الأزهر يوضح مسائل مهمة حول “الاجتهاد في الإسلام”

تفسير رؤية الكوشة في المنام وعلاقتها بكثرة الخلافات الزوجية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 13 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية