طريقة عمل الملوخية بالجمبري في خطوات بسيطة وبمذاق أحلى من المطاعم
طريقة عمل الملوخية بالجمبري، الملوخية بالجمبري من الأطباق الشهية والمميزة التي تجمع بين نكهة الملوخية المصرية الأصيلة وطعم الجمبري البحري اللذيذ.
وطريقة عمل الملوخية بالجمبري، سهلة وعادة تقدم فى المطاعم ولكن ربات البيوت تتفنن فى طرق تحضيرها فى المنزل، وهى مناسبة للعزومات.
وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الملوخية بالجمبري.
مكونات عمل الملوخية بالجمبري:-
كوبان من الملوخية الخضراء المفرومة ناعم طازجة أو مجمدة
نصف كيلو جمبري مقشر ومنظف
5 أكواب مرق جمبري أو سمك أو مرق عادي
حبة بصل صغيرة مفرومة
5 فصوص ثوم مهروس
ملعقة كبيرة كزبرة جافة مطحونة
2 ملعقة كبيرة زبدة أو سمن
ملح حسب الرغبة
فلفل أسود
رشة كمون
عصير ليمونة للتقديم
طريقة عمل الملوخية بالجمبري:-
- اغسلي الجمبري جيدا بالماء والليمون والخل لإزالة أي رائحة زفارة.
- صفيه جيدا من الماء.
- تبليه برشة بسيطة من الملح والفلفل والكمون واتركيه 10 دقائق فقط.
- في طاسة على النار ضعي قليلا من الزيت وشوحي الجمبري دقيقتين حتى يتغير لونه فقط لا تتركيه طويلا حتى لا يصبح قاسي.
- ارفعيه جانبا لحين إضافته للملوخية.
- نحضر المرق سواء مرق جمبري ناتج من سلق قشور الجمبري مع البصل والبهارات، أو مرق سمك، وكلما كان المرق أقوى نكهة زادت لذة الملوخية.
- اغلي قشور الجمبري مع ورقة لورا وبصلة صغيرة وملح وفلفل لمدة 20 دقيقة.
- صفيه جيدا واستخدميه في الطهي.
- ضعي المرق على النار حتى يغلي.
- أضيفي الملوخية تدريجيا مع التقليب الهادئ حتى تذوب في المرق دون تكتلات.
- اتركيها على نار هادئة جدا دون غلي شديد حتى لا “تفصل”.
- أضيفي الجمبري المشوح إلى الملوخية واتركيه يغلي معها من 5 إلى 7 دقائق فقط.
- التقلية هي أهم خطوة تعطي الملوخية نكهتها المميزة، في طاسة صغيرة ضعي الزبدة أو السمن.
- أضيفي الثوم المهروس وقلبيه حتى يصبح لونه ذهبي.
- أضيفي الكزبرة الجافة وقلبي سريعا حتى تفوح رائحتها.
- اسكبي خليط التقلية فورا فوق حلة الملوخية وهي ساخنة.
- غطي الحلة مباشرة للحفاظ على الرائحة.
- تقدم الملوخية بالجمبري ساخنة مع الأرز الأبيض بالشيعرية، أو الخبز البلدي، أو الأرز البسمتي.
- يمكن تزيين الوجه ببعض الجمبري الصحيح المشوح.
- يفضل تقديمها مع عصير الليمون للمحبين للطعم اللاذع.
- لنجاح الملوخية بالجمبري، لا تتركي الملوخية تغلي كثيرا، ولا تطهي الجمبري لمدة طويلة حتى لا يصبح مطاطي.
- استخدمي ثوم طازج وليس بودر لإعطاء نكهة أقوى.
- إذا كانت الملوخية مجمدة اتركيها تفك طبيعي ولا تسلقيها.
- يمكن إضافة قرن فلفل حار مع التقلية لمحبي الطعم الحار.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا