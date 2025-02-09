الأحد 09 فبراير 2025
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صحة ومرأة

الصحة تحذر مرضى الربو من هذه الأطعمة

مرض الربو، فيتو
مرض الربو، فيتو

أكد الدكتور وجدي أمين مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة ضرورة تجنب مرضى الربو لمسببات الحساسية ونوبات الربو.

 

أطعمة تزيد من نوبات الربو 

وأشار مدير الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة أن هناك بعض الأطعمة تعرض المريض للدخول في نوبة الربو  لذا يجب الانتباه لكل الأغذية التي يتناولها مرضى الربو خاصة الأسماك والألبان والشوكولاته.
 

واكد الدكتور وجدي أمين وجود تفاوت في استخدامها من شخص لآخر.

 

 قال الدكتور وجدي أمين مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة إن مرضى الربو الشعبي من أصحاب الأمراض المزمنة يمكن أن تزيد لديهم الإصابة بالضغط والسكر نوبات الربو الشعبي.

علاج مرضى الربو الشعبي 

وأشار إلى أن مريض الربو الشعبي يجب عليه استشارة الطبيب المعالج عند تناول أدوية علاج الضغط موضحا أن بعض أدوية الضغط يمكن أن تزيد من نوبات الربو وتزيد من فرص تهيج الشعب الهوائية، لذا يجب تجنبها ووضع خطة علاجية بالتعاون مع طبيب الأمراض الصدرية لتناول أدوية تناسب مرضى الربو الشعبي.

وأكد أن العلاج الرئيسي لمرضى الربو الشعبي هو الكورتيزون ويمكن أن يكون له تأثير على مرضى الضغط والسكر، لذا يجب تناول الأدوية تحت إشراف الطبيب حتى لا يكون لها أي آثار جانبية أو مضاعفات.

وقال الدكتور وجدي أمين، مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة: إن مرضى الربو ليس عليهم التوقف عن العلاج، مشيرًا إلى أن مريض الربو عندما يتعرض لنزلة البرد أو الزكام يمكن أن تسبب له نوبة ربو وتزيد من حدتها.

بخاخات الكورتيزون وموسعات الشعب الهوائية

 ونصح مرضى الربو عدم التوقف عن تناول العلاج، سواء بخاخات الكورتيزون أو موسعات الشعب الهوائية لأنها علاج نوبات الربو.

وأشار إلى ضرورة أن يذهب مريض الربو إلى الطبيب المعالج لتناول العلاج المناسب لنزلات البرد والأنفلونزا، مشددًا على ضرورة اتباع طرق الوقاية من خلال تجنب الأماكن المزدحمة وارتداء الكمامات لمنع التعرض للإصابة بالأنفلونزا.

وكشف الدكتور وجدي أمين عن مضاعفات الإصابة بمرض الربو الشعبي، مشيرًا إلى أن نوبات الربو والأزمات المتكررة أهم المضاعفات التي يحتاج على إثرها المريض للدخول للمستشفى.

سوء استخدام الأدوية لعلاج الربو الشعبي

وحذر رئيس الإدارة العامة للأمراض الصدرية من سوء استخدام الأدوية لعلاج الربو الشعبي، خاصة الكورتيزون لمنع الحاجة للذهاب للمستشفى، موضحًا أن عدم الالتزام بجرعات العلاج الموصوفة من الطبيب يمكن أن يسبب أعراض جانبية للمريض.
ومرض الربو الشعبي من الأمراض المزمنة التي يجب الاكتشاف المبكر لها وعلاجها والتعايش معها حتى لا يتعرض المصاب إلى نوبات الربو الشعبي باستمرار، ويمكن أن يصيب مرض الربو الشعبي الكبار والأطفال.

وقال: إن الطفل المصاب بمرض الربو الشعبي يمكنه أن يمارس الرياضة دون خطورة.

تشخيص مرض الربو الشعبي

وأكد ضرورة تشخيص مرض الربو الشعبي مبكرًا لتلقي العلاج وعدم الوصول إلى مضاعفات، مشيرًا إلى أنه قبل ممارسة الطفل للرياضة يجب التأكد من الحالة العامة للطفل وتناول العلاج في مواعيده.

وكشفت وزارة الصحة عن الفرق بين مرض الربو الشعبي للكبار والأطفال ويصيب مرض الربو الشعبي للكبار الأشخاص في الفترة بين أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات ومن يتعرض للأتربة أو الروائح النفاذة.

وأوضحت أن الربو الشعبي عندما يصيب الكبار يصبح مرض مزمن ويمكن التحكم فيه من خلال الالتزام بالعلاج.

مرض الربو الشعبي للأطفال

وأكدت وزارة الصحة أن الربو الشعبي للأطفال يصيب الشعب الهوائية ويصيب الجيوب الأنفية ويمكن الشفاء منه بعد فترة من تناول العلاج.

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