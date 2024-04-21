تحذير من خطورة التقلبات الجوية على مرضى الحساسية، نصائح للوقاية (فيديو)
حذر الدكتور أمجد حداد، استشاري الحساسية والمناعة، من خطورة التقلبات الجوية وارتفاع درجات الحرارة نهارًا وانخفاضها ليلًا، خاصة على مرضى الحساسية.
وأوضح حداد خلال لقائه ببرنامج صباح الورد على فضائية TEN TV، أن هذا الطقس، الذي يُطلق عليه "الطقس الجوزائي"، يُسبب انتشار العدوى التنفسية وحساسية الأنف والصّدر.
أعراض الحساسية
وأشار إلى أن أعراض حساسية الأنف تشمل الزكام والرّشح والكحة والعطس، بينما تشمل أعراض حساسية الصّدر الأزمات الرّبوية المتكررة، بينما تشمل أعراض حساسية العين الحكة والأحمرار.
نصائح للوقاية من مخاطر التقلبات الجوية
ونصح حداد مرضى الحساسية باتباع النصائح التالية للوقاية من مخاطر التقلبات الجوية:
ارتداء ملابس مناسبة حسب تغيرات درجات الحرارة.
تغطية الأنف والفم بكمامة، خاصة في فترات الخروج من المنزل، للوقاية من العدوى التنفسية والبرد والأنفلونزا وكورونا.
استخدام بخاخات الأنف الملحية لتنظيف الممرات الأنفية.
استخدام قطرات العين المرطبة.
تناول مضادات الهيستامين حسب إرشادات الطبيب.
الحرص على تهوية المنازل بشكلٍ كافٍ.
تجنب التعرض للغبار والأتربة وحبوب اللقاح.
استشارة الطبيب في حال تفاقم الأعراض.
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